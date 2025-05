One UI 8: Samsung lavora su un nuovo sistema per nascondere foto e video privati

One UI

Samsung potrebbe introdurre in One UI 8 un nuovo sistema per proteggere contenuti privati, come foto e video, migliorando la gestione della privacy sui dispositivi Galaxy. Secondo quanto trapelato da una fonte affidabile, la nuova interfaccia basata su Android 15 potrebbe includere una modalità nascosta più sofisticata, pensata per semplificare l’accesso riservato a file sensibili.

Un nuovo approccio alla privacy degli utenti

Il cambiamento riguarderebbe il modo in cui gli utenti possono nascondere foto e video all’interno della galleria. Attualmente, Samsung permette già di creare cartelle sicure attraverso l’app Secure Folder, che richiede autenticazione biometrica o PIN per l’accesso. Tuttavia, la novità in arrivo con One UI 8 sembra voler rendere più immediata e intuitiva questa funzione.

Il sistema in fase di sviluppo potrebbe introdurre un’opzione rapida per nascondere contenuti direttamente dalla galleria, senza dover passare per impostazioni o app separate. L’obiettivo è offrire più flessibilità nel mantenere privati determinati file, anche durante un utilizzo condiviso del dispositivo.

Il leaker noto come DalgleishGX, che in passato ha anticipato correttamente altre funzioni di One UI, ha suggerito che Samsung starebbe testando una nuova modalità nascosta. Questa modalità permetterebbe di passare da un profilo visibile a uno “privato” in modo semplice, forse tramite gesture o combinazioni rapide.

Una delle ipotesi più accreditate è l’introduzione di un profilo secondario criptato, accessibile solo tramite autenticazione specifica. In questo profilo, l’utente potrebbe conservare foto, video e app selezionate senza che compaiano nel sistema principale. Una funzione simile esiste già in alcuni dispositivi di altri produttori, ma non è ancora integrata nativamente in One UI.

Questa novità si andrebbe a sommare alle funzioni già presenti, come Private Share e Secure Folder, ma con un approccio più integrato nell’interfaccia utente.

Il punto centrale della nuova funzione sarebbe la facilità d’uso, elemento su cui Samsung ha insistito nelle ultime versioni di One UI. Secondo le indiscrezioni, l’interfaccia permetterà agli utenti di nascondere o rivelare contenuti senza passaggi complicati, rendendo la gestione della privacy più immediata per tutti.

È probabile che Samsung fornisca anche notifiche discrete e un sistema di backup cifrato, per garantire che i file riservati rimangano protetti anche in caso di reset o trasferimento del dispositivo.

Samsung non ha ancora confermato pubblicamente l’arrivo di questa funzione. Tuttavia, con il rilascio di Android 16 previsto entro l’autunno, l’azienda potrebbe presentare One UI 8 già nei prossimi mesi, come parte della consueta tabella di aggiornamenti.