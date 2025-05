Truffa che ruba contanti dai conti correnti: ecco il tranello con tecnica phishing

Immaginate di ricevere all’improvviso sul vostro smartphone o all’interno della vostra casella di posta elettronica un messaggio in cui qualcuno dice di avervi monitorato durante le vostre giornate accedendo alla vostra e-mail e usando le vostre password. Qualcuno potrebbe andare nel panico e dunque cascare alla richiesta di quelli che sono dei truffatori, in quanto siamo di fronte ad una nuova truffa.

Il tentativo di inganno sta andando avanti ormai già da tempo ed è per questo motivo che abbiamo deciso di avvisare i nostri lettori incollando per filo e per segno tutto il messaggio che spesso può arrivare anche in lingua inglese.

La truffa è questa qui, il messaggio agisce all’improvviso e spesso arriva nello spam

“Ho delle brutte notizie da condividere con te.

Qualche mese fa, ho ottenuto accesso ai tuoi dispositivi e ho iniziato a monitorare le tue attività online.

Cos’è successo:

Ho acquistato l’accesso a caselle email violate e sono riuscito facilmente a entrare nella tua.

Una settimana dopo, ho installato un virus Trojan su tutti i tuoi dispositivi, ottenendo accesso al microfono, alla videocamera, alla tastiera e a tutti i tuoi dati.

Ho scaricato le tue foto, la cronologia di navigazione, le conversazioni e la lista dei tuoi contatti. Il mio virus si aggiorna automaticamente e rimane non rilevabile.

Cosa ho scoperto:

Visiti spesso siti web per adulti e guardi video espliciti.

Sono riuscito a registrarti mentre lo facevi e ho creato video in cui ti masturbi.

Con pochi click posso condividere questi video con i tuoi amici, colleghi e familiari, oppure renderli pubblici.

La mia proposta:

Invia 2000 dollari al mio portafoglio LTC (Litecoin).

Portafoglio: ltc1q2gaql5f2puhxztnlk93yrljwr6aaejl60cl7k3

Cancellerò immediatamente tutto.

Appena riceverò il denaro, rimuoverò il malware dai tuoi dispositivi.

Cosa NON devi fare:

• Non rispondere a questa email (l’ho inviata da un server compromesso);

• Non contattare la polizia o nessun altro — se lo scopro, diffonderò immediatamente i video;

• Non cancellare né ripristinare i tuoi dispositivi — i video sono archiviati su server remoti.

Di cosa NON devi preoccuparti:

• Vedrò immediatamente la tua transazione. Non condividerò i tuoi video dopo aver ricevuto il denaro — non ho motivo per continuare a crearti problemi.

Ultimo consiglio: cambia spesso le tue password!“.