Kena, offerte SHOCK con primo mese gratuito

Le offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sono tra le più vantaggiose e convenienti di sempre. La sua proposta comprende infatti tante promo a basso costo con dei bundle mensili ricchi di giga per navigare. Oltre a questo, con diverse offerte dell’operatore è possibile avere il primo mese gratuitamente. Vediamo qui di seguito alcune di queste offerte.

Kena Mobile, offerte SHOCK super convenienti con primo mese gratuito

La proposta dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile è quanto mai variegata e conveniente. Come già accennato in apertura, questo operatore propone infatti numerose offerte mobile di rilievo, con dei bundle mensili estremamente interessanti. L’operatore sta inoltre proponendo diverse offerte a basso costo con anche il primo mese gratuito.

Una di queste è l’offerta mobile nota come Kena 5,99 100 Giga. Quest’ultima ha un costo molto basso di soli 5,99 euro al mese. Come già detto, gli utenti potranno usufruire del primo rinnovo gratuitamente. Il bundle includerà minuti senza limiti per chiamare tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 sms e fino a 100 GB di traffico dati. Per chi sceglierà il metodo di pagamento Ricarica Automatica, poi, saranno aggiunti ulteriori 100 GB senza costi extra.

Un’altra offerta con primo mese gratuito è quella denominata Kena 6,99 130 Giga. Ad un euro in più, ovvero a 6,99 euro al mese, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 130 GB per navigare, che diventeranno sempre 230 GB con Ricarica Automatica. Il resto del bundle è poi lo stesso di quello dell’offerta precedente, quindi 200 sms verso tutti e minuti di chiamate senza limiti verso tutti. Per entrambe le offerte, l’operatore virtuale Kena Mobile sta inoltre proponendo il costo di attivazione gratuitamente.

Per chi ha intenzione di attivare un’offerta conveniente e con tanti giga, Kena Mobile sembra dunque essere una delle scelte più azzeccate. Ricordiamo che con queste offerte è possibile navigare con connettività 4G ad una velocità massima pari a 60 mbps.