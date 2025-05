La OPEL GSE diventa elettrica: ecco le novità

Opel apre un capitolo inedito della sua storia, trasformando GSE in un sub-brand interamente elettrico. Dopo il ritorno dell’acronimo nel 2022, ora reinterpretato come Grand Sport Electric, il marchio tedesco accelera verso un futuro dove il piacere di guida e la sostenibilità corrono insieme. A dichiararlo è stato il CEO Florian Huettl: i nuovi modelli porteranno in strada una sportività pura, spinta da motori a zero emissioni, pensati per generare emozioni. Ogni dettaglio è studiato per evocare non solo alta tecnologia ma anche dinamismo e connessione con la strada.

La Opel GSE non si limiterà a cambiare dal punto di vista della motorizzazione. Sarà un’evoluzione visiva e concettuale. Il logo verrà modernizzato, diventando simbolo di un linguaggio estetico pop, capace di fondere l’ingegneria tedesca con un’immagine giovane e vibrante. In questa visione si inseriscono campagne come “Yes, of Corsa” e “GOGRAND”, insieme al manifesto visivo “Three Letters”, dove ogni iniziale assume un valore emotivo: G per forza e tenuta, S per adrenalina e dinamismo, E per elettricità ed entusiasmo. La nuova OPEL GSE punta a chi cerca stile e prestazioni, senza rinunciare a nulla.

Tecnologia pura, emozione date solo dalla sportività con la nuova OPEL GSE

Tutti i modelli Opel GSE saranno costruiti su piattaforme 100% elettriche, garantendo zero emissioni locali e un’esperienza di guida coinvolgente. Le sospensioni saranno tarate con precisione, studiate per offrire una risposta pronta e una stabilità impeccabile, anche in curva e ad alte velocità. Opel promette un comportamento stradale che non lascia margini al dubbio: sicurezza e performance viaggeranno insieme. I primi modelli previsti saranno le versioni GSE di Opel Astra Electric e Grandland Electric, con un prezzo di partenza stimato intorno ai 46.000 euro per la berlina e 52.000 euro per il SUV. Le potenze supereranno i 230 cavalli, con accelerazioni brucianti e una coppia immediata che solo l’elettrico sa offrire. È ancora sportività, oppure è già un nuovo modo di intendere la guida?