Mars Sample Return a rischio: troppo costosa per la Casa Bianca

C’è una missione spaziale che, da decenni, fa sognare gli scienziati: raccogliere campioni di suolo da Marte e riportarli sulla Terra. Un’impresa ambiziosa, da film di fantascienza, che però è reale. Si chiama Mars Sample Return (MSR), è guidata da NASA e Agenzia Spaziale Europea, e da anni ci stiamo preparando per farla diventare possibile. Ma ora rischia di essere cancellata.

Niente campioni da Marte? Il piano NASA-ESA sotto taglio

Il colpo arriva dritto dal bilancio federale USA per il 2026, presentato da Donald Trump. Secondo il piano, la MSR è troppo costosa e… beh, poco urgente. Meglio puntare su progetti con un ritorno più immediato, come tornare sulla Luna e – prima o poi – mandare esseri umani su Marte. Il problema? Per molti esperti, rinunciare ai campioni marziani significa perdere uno dei passaggi più cruciali per arrivare davvero sul pianeta rosso.

Il taglio sarebbe pesante: quasi il 25% in meno ai fondi NASA, con una sforbiciata del 47% alla ricerca scientifica. E proprio la MSR potrebbe essere una delle prime vittime. Eppure, stiamo parlando di un progetto atteso dagli anni ’70, che oggi è tecnicamente pronto: il rover Perseverance sta già raccogliendo i campioni, e un piano per il loro rientro era stato fissato (con qualche revisione) entro il 2035.

Non si tratta solo di curiosità scientifica. Analizzare la polvere marziana nei nostri laboratori serve anche a capire se possiamo mandare lì gli astronauti in sicurezza: alcuni elementi chimici presenti nel suolo potrebbero rivelarsi pericolosi. E poi c’è un altro punto: testare la capacità di far viaggiare qualcosa da Marte alla Terra è un passaggio chiave per ogni futura missione umana.

Certo, non tutti sono contrari. C’è chi, come Robert Zubrin della Mars Society, vede in questo un’opportunità per ripensare tutto e accelerare l’invio di vere missioni con equipaggio. Ma anche lui ammette: senza i primi passi, i grandi salti non si fanno.

In fondo, la domanda è semplice ma potente: vogliamo ancora investire nella scienza che costruisce il futuro o ci limitiamo a rincorrere l’effetto speciale?