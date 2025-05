Iliad porta la Giga 200 e la Giga 2509 di nuovo agli utenti con il 5G gratis

Anche oggi ci ritroviamo a parlare di quali sono le migliori offerte sul panorama della telefonia mobile in Italia e ovviamente non poteva non esserci il nome di Iliad. Il provider infatti ha sorpreso tutti esattamente alcuni giorni fa proponendo di nuovo due offerte del passato con prezzi straordinari e che includono tutto al loro interno, con il 5G chiaramente gratis per tutti.

Giga 200, la super offerta torna con 200 GB in 5G a 9,99€

La Giga 200 è la soluzione ideale per chi cerca un equilibrio tra costi contenuti e ampia disponibilità di dati. Con 200 GB in 5G, minuti illimitati verso tutti e SMS senza limiti, questa offerta garantisce massima libertà di utilizzo. Chi viaggia in Europa può contare su 16 GB inclusi senza costi aggiuntivi. Il prezzo è di 9,99€ al mese, bloccato per sempre.

Giga 250: ancora più dati a 11,99€ al mese

Per chi vuole ancora più spazio per navigare, c’è la Giga 250, che offre 250 GB in 5G al costo di 11,99€ al mese. Anche qui sono inclusi minuti e SMS senza limiti, con una differenza per il roaming: all’estero si possono utilizzare 25 GB, garantendo una connessione stabile anche durante i viaggi.

Attivabili per nuovi e già clienti: ecco quali sono le regole da rispettare

Entrambe queste offerte sono disponibili per chi sceglie Iliad in quanto nuovo cliente e anche per coloro che invece lo sono già. Bisogna però ricordare che in quest’ultimo caso è necessario passare da un’offerta che costi meno di quelle che si vanno a scegliere.

Prezzo fisso e trasparenza garantita

Come da tradizione, Iliad garantisce che i prezzi resteranno stabili nel tempo, senza aumenti improvvisi. Le offerte possono essere attivate direttamente online, tramite app o nei punti vendita autorizzati.

Iliad conferma così la sua filosofia: tanti giga, prezzi chiari e zero sorprese, continuando a essere una delle opzioni più interessanti nel mercato mobile italiano.