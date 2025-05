Samsung Galaxy S25 Edge ora con WindTre, ecco i prezzi

Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco presentato in veste ufficiale sul mercato mobile il suo nuovo smartphone di punta ultra sottile. Ci stiamo riferendo al nuovo Samsung Galaxy S25 Edge. Quest’ultimo è disponibile al pre-ordine dalla giornata dello scorso 13 maggio 2025. Gli utenti interessati potranno acquistarlo anche in comode rate mensili oppure in un’unica soluzione con i vari operatori telefonici, tra cui anche WindTre. Vediamo qui di seguito i prezzi.

Samsung Galaxy S25 Edge, ora disponibile al pre-ordine anche con l’operatore telefonico WindTre

Gli utenti interessati ad acquistare il nuovo smartphone di punta di casa Samsung potranno farlo anche con l’operatore telefonico italiano WindTre. Come già accennato in apertura, infatti, sono da poco partiti i pre-ordini di questo nuovo fantastico device e gli utenti potranno pre-ordinarlo anche con WindTre. Sarà possibile pagarlo sia in un’unica soluzione sia in piccole rate mensili.

Il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge sarà disponibile all’acquisto in due tagli di memoria differenti, ovvero con 256 GB oppure con 512 GB. Fino al prossimo 15 giugno 2025, l’operatore sta proponendo lo smartphone allo stesso prezzo in entrambi i tagli di memoria. Per quanto riguarda il pagamento in un’unica soluzione, sarà necessario pagare 1299,90 euro per la versione con 256 GB e 1419,90 euro per la versione con 512 GB.

Gli utenti possono acquistare lo smartphone anche a rate mensili. Scegliendo di pagare con carta di credito, gli utenti dovranno pagare un anticipo pari a 149,99 euro e poi un importo pari a 22,99 euro al mese per 36 rate mensili. Scegliendo invece di pagare tramite finanziamento, sarà necessario pagare un importo pari a 24,99 euro al mese sempre per 36 rate mensili. In questo caso, non è previsto alcun costo per l’anticipo.

Questi sono i prezzi per tutti i nuovi clienti dell’operatore. Il nuovo smartphone di Samsung sarà comunque acquistabile anche da chi è già cliente dell’operatore. In questo caso, i prezzi varieranno leggermente e sarà comunque possibile abbinare l’acquisto a una delle offerte mobile proposte dall’operatore.