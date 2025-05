Esselunga: l’OFFERTA più IMPERDBILE è proprio questa qui

La vostra vecchia console non ce la fa più? Sentite che è arrivato il momento di un salto di livello? Basta giochi lenti, basta immagini spente, basta hardware datato. Da Esselunga arriva una ventata di adrenalina. Non è solo questione di grafica, ma di esperienza totale. Il vostro televisore vi sembrerà nuovo. Il controller diventerà un’estensione delle mani. Ogni partita sarà travolgente, come se foste dentro al campo di battaglia, al volante o nell’arena.

E sapete qual è la parte migliore? Tutto questo è concentrato in soli 3,2 kg. La PS5 Slim è sottile, leggera, pronta a scatenarsi. Vi basta uno spazio minimo per accoglierla. Nessun mobile da spostare. Solo pura voglia di giocare. Non state ancora cercando una scusa: Esselunga vi dà il motivo giusto. L’offerta? È da non credere. Ma ne parliamo tra poco. Avete voglia di qualcosa di nuovo? Qualcosa che vi colpisca appena acceso? Esselunga ha la risposta. E stavolta, ha superato sé stessa.

Prestazioni estreme e tecnologia da Esselunga

Non c’è trucco: la PS5 Slim da Esselunga è un concentrato di precisione, velocità e versatilità. A partire da 1TB di memoria: spazio per tutti i giochi, senza cancellare nulla. Scaricate, installate, aggiornate. Sempre pronti a entrare in azione. Il controller DualSense è una rivelazione. Non vibra soltanto. Risponde, pulsa, cambia intensità. Ogni scossa è reale. Ogni contatto si sente. Il gameplay diventa fisico. Collegate tutto con il cavo HDMI 2.1 e godetevi l’8K Ultra HD. I colori esplodono. I dettagli emergono. L’immagine è nitida, intensa, dinamica. Siete pronti a cambiare prospettiva?

La connettività è impeccabile. Il Bluetooth 5.1 assicura un’accoppiata immediata con cuffie e controller extra. Ha poi un processore AMD Ryzen Zen 2. Scattante. Silenzioso. Inarrestabile. Gestisce ogni titolo, anche il più recente, con una fluidità sorprendente. E tutto questo è vostro da Esselunga a soli 479,99 euro. Sì, avete letto bene: 479,99 euro. Esselunga ha deciso di sorprendervi. La PS5 Slim vi aspetta da Esselunga. Affrettatevi. La PS non aspetta e nemmeno Esselunga. Andate qui sul sito.