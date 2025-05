Apple iPhone 16 è in OFFERTA di 250 euro su AMAZON solo oggi

E’ arrivato il momento di iniziare a pensare di acquistare Apple iPhone 16, lo smartphone di fascia alta, considerata la versione base della nuova generazione, può essere vostro con una riduzione importante sul prezzo originale di listino, approfittando a tutti gli effetti di uno sconto di 250 euro applicato in modo completamente automatico da parte di Amazon stessa.

La versione che potete acquistare in questi giorni prevede 128GB di memoria interna, oltretutto è disponibile in cinque colorazioni differenti, in modo da poter accedere sostanzialmente al modello più vicino alle vostre esigenze, senza vincoli particolari da segnalare o differenze nel prezzo finale di vendita. Le sue dimensioni sono generalmente inferiori alla media, raggiungendo per la precisione 170 grammi di peso, con 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore, il tutto grazie ad un display veramente molto piccolo, pari a 6,1 pollici di diagonale, un Super Retina XDR OLED con refresh rate a 60Hz, capace di raggiungere una risoluzione di 1179 x 2556 pixel con protezione Ceramic Shield contro urti e graffi di vario genere.

Apple iPhone 16: la promozione su Amazon è una delle migliori

Uno smartphone tra i più richiesti in circolazione che finalmente è stato ampiamente scontato da Amazon fino a scendere a valori molto più bassi del normale listino di 979 euro (per il modello che integra 128GB di ROM). Lo sconto applicato in automatico corrisponde al 23%, così da poter arrivare a spendere solamente 755 euro per il suo acquisto, approfittando di una riduzione che porta con sé spedizione gratuita a domicilio, per un modello no brand con garanzia comunque di 24 mesi. L’ordine è da inserire a questo link.

Non sappiamo per quanto tempo questo prezzo resterà attivo, se interessati consigliamo di velocizzare la scelta.