ChatGPT: nuova opzione per trasformare le ricerche in PDF

OpenAI continua a lavorare al suo chatbot, apportando cambiamenti che rendono l’esperienza utente all’avanguardia. A tal proposito, l’azienda ha presentato una novità interessante per ChatGPT. Si tratta di un sistema di esportazione delle ricerche dettagliate in formato PDF. Tale funzione è stata ideata soprattutto per chi utilizza la modalità Deep Research. Gli utenti potranno ora generare un PDF contenente il testo dettagliato delle ricerche. E non solo. Tali documenti potranno contenere anche tabelle illustrative, immagini pertinenti, citazioni e un elenco di fonti. L’obiettivo è offrire un prodotto che ricordi un vero report professionale.

ChatGPT: nuova opzione per i file PDF

Per avvalersi di tale funzionalità basta cliccare sul nuovo pulsante “Scarica come PDF”. Quest’ultimo è stato collocato accanto all’opzione “Condividi”. Una volta generato il file, l’utente potrà salvarlo sul proprio dispositivo e sfogliarlo in qualsiasi momento. È importante sottolineare che la funzione non è limitata alle ricerche “live”. Infatti, è possibile esportare in PDF anche quelle già eseguite in passato, semplicemente richiamando la cronologia delle Deep Research.

Al momento, la possibilità di scaricare le ricerche in PDF da ChatGPT è riservata agli utenti Pro, Plus e Team. Chi utilizza i piani Educational ed Enterprise deve ancora attendere. OpenAI, però, ha assicurato che, nel giro di poche settimane, anche suddetti abbonati potranno accedere all’opzione. Si preannuncia quindi un’estensione rapida e completa del servizio, che punta a soddisfare le esigenze di tutti i clienti interessati.

Nonostante l’aspetto estetico e il design curato dei PDF prodotti, OpenAI raccomanda comunque un controllo accurato dei contenuti. Le informazioni, essendo generati da un’intelligenza artificiale, infatti, potrebbero contenere imprecisioni o errori. È necessario, dunque, tenere sempre d’occhio l’affidabilità dei dati prodotti dall’AI. In ogni caso, si tratta di un’opzione estremamente comoda e utile. Oltre che universale. Si tratta di un vantaggio utile per tutti coloro interessati alla realizzazione di report dettagliati ed esteticamente curati.