Android 16: ecco la nuova modalità Protezione Avanzata

La sicurezza digitale cambia volto con Android 16. Google infatti, di recente, ha annunciato l’introduzione della “Protezione Avanzata”. Ovvero una modalità pensata per proteggere gli utenti più esposti a minacce informatiche. L’obiettivo non è solo rafforzare le difese del sistema operativo, ma farlo in modo accessibile, cioè alla portata anche di chi non ha competenze tecniche. La nuova funzione è attivabile con un singolo tocco nelle impostazioni e, una volta impostata, mette in atto in automatico una serie di misure difensive.

Android 16 introduce un sistema pensato per resistere alle minacce più sofisticate

In un contesto mondiale in cui spyware sempre più sofisticati riescono a compromettere anche dispositivi aggiornati, la Protezione Avanzata rappresenta una risposta fondamentale. Essa è progettata per ambienti ostili, come reti mobili non sicure, connessioni obsolete, paesi sotto regimi repressivi e così via. I rischi maggiori però non riguardano solo gli attacchi esterni, ma anche vulnerabilità sconosciute, i cosiddetti zero-day, che vengono sfruttati per installare malware e sottrarre dati sensibili come messaggi, posizione o contatti.

A differenza delle protezioni cloud già esistenti, questa modalità agisce direttamente sul dispositivo. Impedisce connessioni alle reti 2G, blocca l’accesso automatico a Wi-Fi non criptati, utilizza tecnologie avanzate per la gestione della memoria ed è in grado di spegnere il telefono automaticamente se resta inattivo troppo a lungo. In più registra tutte le attività sospette in una memoria inviolabile, utile in caso di indagini forensi.

Google però non si è limitata a introdurre una nuova funzione. La modalità Protezione Avanzata integra anche le principali app del mondo Google, come Chrome, Messaggi e Telefono. Tale approccio garantisce una copertura più ampia e profonda. Il principio alla base è lo stesso della Modalità Isolamento di Apple, ovvero ridurre la superficie di attacco, limitando le funzioni non essenziali. Il progetto più non è statico. Entro la fine del 2025, verranno aggiunti altri nuovi strumenti, tra cui la protezione da attacchi via USB e ulteriori opzioni per evitare la riconnessione automatica a reti poco sicure. Anche le app di terze parti potranno aderire al sistema di Protezione Avanzata, estendendo ulteriormente il livello di sicurezza dell’intero mondo Android.