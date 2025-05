Very Mobile costa solo 6 euro: la promo include 200GB in 5G

Very Mobile è attualmente uno dei migliori gestori nel mondo dei provider virtuali e non solo, siccome le sue offerte sono sempre strapiene di contenuti. È proprio l’ultima a dimostrare la grande forza dell’azienda, in quanto al suo interno ci sono 200GB in 5G per navigare sul web per un prezzo straordinario fatto anche di minuti e messaggi verso tutti.

Primo mese gratuito e attivazione economica

Chi sceglie questa nuova offerta può avere diversi vantaggi tra cui il costo di attivazione che è di soli 2,99 €. Qualcuno potrebbe storcere il naso ma bisogna sapere che il primo mese è l’unico costo da pagare in quanto il prezzo dell’offerta è gratuito in promozione. A poterla sottoscrivere sono tutti gli utenti, in quanto non ci sono limiti in base al proprio operatore di provenienza.

eSIM e attivazione rapida con SPID

Very Mobile offre la possibilità di scegliere tra una SIM fisica tradizionale e una più moderna eSIM virtuale, ideale per chi ha uno smartphone compatibile e vuole attivare il servizio in tempi rapidi. L’attivazione può essere completata anche tramite SPID, garantendo una procedura semplice e sicura, senza lunghe attese. Si tratta di un’opzione in più che certamente può garantire un motivo per scegliere questo gestore, il quale è privo di difficoltà e soprattutto di sorprese.

Offerta valida fino al 29 maggio

La promozione è a tempo limitato, e sarà possibile attivarla fino al 29 maggio, salvo eventuali proroghe. Dopo questa data, l’offerta potrebbe non essere più disponibile, quindi chi è interessato dovrebbe approfittarne il prima possibile.

Una scelta per chi vuole tanti giga senza sorprese

Con 200 GB in 5G, minuti e SMS illimitati e un prezzo di 6,99€ al mese, Very Mobile si conferma come una delle soluzioni più competitive nel mercato delle tariffe mobili. Un’offerta pensata per chi cerca tanta libertà di utilizzo, senza vincoli e con costi sempre chiari.