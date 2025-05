WindTre lancia GO 220 XXS 5G: l’offerta winback che punta tutto su convenienza e Giga

WindTre torna alla carica con una proposta pensata per attirare i suoi ex clienti. Si tratta dell’offerta GO 220 XXS 5G. Valida fino al 18 maggio 2025, salvo proroghe, questa soluzione è destinata esclusivamente a chi riceve l’SMS promozionale. Essa prevede 220GB di traffico dati fino alla velocità del 5G, minuti illimitati verso tutti e 50 SMS al mese, tutto a 4,99€. Una cifra particolarmente competitiva nel mercato attuale della telefonia mobile.

5G, roaming e tempistiche di addebito: tutti i dettagli dell’offerta WindTre

La campagna winback, riattivata in questi giorni, permette l’attivazione dell’offerta sia nei negozi che online, tramite il link incluso nell’SMS ricevuto. L’adesione include anche la portabilità del numero da un altro operatore verso una nuova SIM WindTre. Due sono le modalità di attivazione, su credito residuo, senza alcun costo iniziale, oppure in versione Easy Pay con pagamento automatico tramite carta o conto. In quest’ultimo caso è prevista una rata di attivazione che può essere scontata se si resta con l’operatore per 24 mesi.

Il piano tariffario incluso è “New Basic”, solitamente a pagamento, ma gratuito per chi mantiene attiva l’offerta. In più, sono compresi i servizi “Ti ho cercato” e segreteria telefonica, sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea. Chi termina i Giga prima della fine del mese può continuare a navigare pagando centesimi per ogni giorno d’uso, ricevendo un GB in più. Se si resta senza credito invece, entra in funzione il sistema “Ricarica in ritardo”, che permette di anticipare il traffico per un giorno a centesimi, e successivamente per altri quattro giorni a 1,99€, con una spesa complessiva di 2,98€.

Con GO 220 XXS 5G, i clienti possono accedere alla rete di ultima generazione. Il 5G WindTre copre attualmente oltre il 97% della popolazione in tecnologia DSS e più del 77% in TDD, garantendo performance elevate per la navigazione. Il servizio VoLTE è disponibile per tutti, purché si utilizzi una SIM LTE e uno smartphone compatibile. I documenti ufficiali indicano una velocità massima stimata di 2Gbps in download e 2000Mbps in upload. In ambito roaming europeo, i Giga, invece, sono soggetti a una soglia calcolata in base alla normativa vigente. Se si supera tale limite, il traffico dati viene addebitato a 0,1549centesimi per MB. L’offerta è anche compatibile con le promozioni energia Luce & Gas, che abilitano l’utilizzo di Giga illimitati per i clienti convergenti