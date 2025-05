Audi e-tron GT quattro: ritorna l’elettrica da brivido

Linee muscolose, profilo basso e dettagli scolpiti con cura maniacale. La nuova Audi e-tron GT quattro rientra in gamma con l’aspetto di sempre: raffinata, sportiva, grintosa. Nessun compromesso visivo rispetto alle versioni più costose. Gli ingegneri hanno cesellato ogni angolo per ottimizzare l’efficienza: il coefficiente aerodinamico di 0,24 lo dimostra. I numeri raccontano una berlina elettrica che fa della praticità un’arma inaspettata. Il bagagliaio posteriore da 405 litri, unito al frunk da 77 litri, offre spazio abbondante. All’interno spiccano i sedili sportivi anteriori regolabili elettricamente a 8 vie, con poggiatesta integrati per contenere meglio il corpo in curva. Dietro, schienali frazionabili 40/20/40 rendono l’abitacolo ancora più flessibile. L’abitacolo digitale dell’Audi non delude di certo con la sua strumentazione interamente virtuale e con l’infotainment rapido e reattivo. Cosa si potrebbe desiderare di più?

Potenza elettrica da supercar, autonomia da record e prezzo da vera Audi GT

Il ritorno della versione quattro significa anche il ritorno della trazione integrale grazie al doppio motore elettrico. Il powertrain sviluppa 585 CV in launch control, con una coppia di 625 Nm. Il risultato? Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede appena 4 secondi. Una batteria da 105 kWh di capacità lorda, con 97 kWh utilizzabili, spinge l’Audi GT a toccare 622 km di autonomia WLTP. Numeri che fanno riflettere. Perché scegliere tra sportività ed efficienza? Grazie all’architettura a 800 Volt, le soste con la nuova Audi diventano rapide. Con ricarica fino a 320 kW, bastano 10 minuti per recuperare 285 km. Un vantaggio reso possibile dalla gestione termica intelligente e dal pianificatore e-tron trip planner, in grado di precondizionare la batteria per ottimizzare i tempi alle stazioni HPC.

Assemblata a mano nello stabilimento Audi Böllinger Höfe, vicino a Neckarsulm, la nuova Audi GT mantiene la qualità artigianale degli altri modelli più potenti. Nessuna semplificazione, nessun taglio. Il ritorno dell’entry-level non è sinonimo di rinuncia. Il prezzo di partenza è fissato a 112.900 euro, con arrivo previsto nel quarto trimestre 2025 nelle concessionarie italiane. Vale ancora la pena cercare altro nel segmento elettrico premium? Ora che la Audi e-tron GT quattro è tornata, la risposta è già scritta.