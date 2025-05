Windows 11: Microsoft sarebbe a lavoro su una nuova app backup

Windows 11 sarà il sistema operativo prediletto?

A quanto pare sembra che Microsoft sia al lavoro ad una nuova applicazione che mi era semplificare l’esperienza utente a livello di un’attività che da sempre rappresenta uno scoglio ostico soprattutto per i meno esperti. Stiamo parlando del backup di sistema e del trasferimento dei dati di backup su un’altra macchina, Infatti benché si tratti di una procedura essenziale e sicuramente da saper fare in qualsiasi situazione per motivi di sicurezza e di tutela dei nostri dati, molti utenti non si trovano a loro agio con le piattaforme attualmente disponibili che offrono questa possibilità, Microsoft dunque ha pensato bene di creare un’applicazione nativa da inserire all’interno di Windows 11 che consenta di accedere a queste funzionalità in modo facile ed immediato.

Un’app per tutto

Secondo le indiscrezioni lanciate dal noto Insider Phantomofearth, Microsoft starebbe lavorando già da diverso tempo ad una soluzione di questo genere, parliamo infatti dell’inizio del 2023, all’epoca l’azienda stava lavorando due applicazioni distinte, una per il backup che si chiamava all’epoca Windows backup e una per il trasferimento dei dati, le recenti voci però parlano di una nuova applicazione unificata che riunisce al proprio interno entrambe le piattaforme, il nome di quest’ultima sarà semplicemente backup, ovviamente è facile pensare che si tratterà in parte di un riciclo del vecchio codice che sicuramente verrà riadattato agli standard attuali sia in termini di sicurezza che in termini di interfaccia grafica, l’obiettivo è quello di permettere una rapida copia e passaggio dei dati da un computer a un altro, nello specifico una volta accoppiati i dispositivi sul secondo basterà digitare un codice Pin visualizzato sul primo per poter avviare il passaggio dei dati.

Ovviamente non rimane che attendere il rilascio in prova di questa applicazione, sicuramente l’azienda dopo il subbuglio scatenato con la funzione Recall, ha intenzione di muoversi in modo molto cauto per evitare problematiche legate alla privacy.