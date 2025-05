WhatsApp si rinnova: in arrivo i riassunti automatici delle chat

Un cambiamento importante sta per arrivare nell’universo di WhatsApp, e milioni di utenti non vedono l’ora. Presto infatti, sarà possibile leggere un riassunto automatico dei messaggi non letti grazie all’IA sviluppata da Meta. Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di una vera e propria svolta che punta a semplificare la vita digitale di chi ogni giorno si trova sommerso da notifiche e chat non aperte.

WhatsApp: più privacy e controllo, l’utente resta al centro

L’idea nasce dall’esigenza concreta di rendere più fluido il recupero delle conversazioni. Specialmente in quelle chat di gruppo dove il numero di messaggi cresce vertiginosamente nel giro di pochi minuti. Anche nelle comunicazioni private, può capitare di perdere il filo a causa della quantità di parole inviate in poco tempo. L’innovazione prevista da WhatsApp permetterà quindi di entrare in una chat e trovare subito un messaggio sintetico che racchiuda tutto ciò che è stato scritto mentre si era assenti.

Questo sistema, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, sarà completamente automatizzato e verrà attivato al superamento di una soglia di messaggi non letti. Il riassunto non altererà il contenuto delle conversazioni e, soprattutto, non comprometterà la privacy. Le informazioni resteranno criptate e protette, come da policy della piattaforma. Non tutti, però, avranno accesso alla nuova funzione. Infatti, gli utenti che hanno scelto di attivare l’opzione “Advanced Chat Privacy” non riceveranno alcun riassunto. La scelta è voluta e non dettata da limiti tecnici. Meta ha deciso di lasciare il controllo nelle mani di ogni singolo individuare, offrendo la possibilità di rifiutare ogni tipo di elaborazione da parte dell’AI. Si tratta quindi di una funzione opzionale che potrà essere abilitata o meno in base alle preferenze personali.

Per ora non è disponibile nemmeno nella versione beta e non è stata ancora annunciata una data ufficiale di rilascio. Gli sviluppatori però stanno lavorando a pieno ritmo per garantire un’implementazione sicura, utile ed efficace. L’obiettivo è unire innovazione tecnologica, semplicità d’uso e massimo rispetto della riservatezza.