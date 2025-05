BMW Serie 5 inizia una rivoluzione nello stile

Sembra ormai certa una trasformazione importante per la BMW Serie 5. L’ auto è infatti destinata a segnare un nuovo capitolo nella storia del marchio. Il quale, con questa nuova vettura si prepara ad accogliere il linguaggio stilistico Neue Klasse. Una scelta importante da parte della casa tedesca, che punta a unificare la propria identità visiva in tutta la gamma. I primi segni di questo cambiamento si erano già visti con i concept, ma la vera svolta arriverà con la nuova BMW iX3. Subito dopo, toccherà alla Serie 5 ereditare questi tratti tipici.

BMW Serie 5: tecnologia e motori, avanti tutta verso il futuro

Le foto spia della nuova BMW Serie 5 parlano chiaro. IL frontale sarà completamente ridisegnato. Il doppio rene oversize, simbolo degli ultimi modelli, verrà abbandonato in favore di una soluzione più compatta e raffinata, ispirata ai modelli del passato. I gruppi ottici anteriori sembrano fondersi con la nuova calandra, anche se l’effetto potrebbe dipendere dai rivestimenti protettivi che ancora coprono i prototipi. Al posteriore, le novità riguarderanno paraurti e fanali, che adotteranno una firma luminosa inedita. Possibili anche nuove tinte per la carrozzeria e design aggiornati per i cerchi in lega, per completare una trasformazione che non sarà solo estetica.

Non solo design. Ma la nuova BMW Serie 5 integrerà anche importanti innovazioni tecnologiche. All’interno è poi previsto l’arrivo del Panoramic iDrive, un head-up display esteso che sostituirà la classica strumentazione digitale. I contenuti verranno proiettati su un’unica superficie continua nella parte inferiore del parabrezza, mentre un secondo display, centrale, gestirà le funzioni di intrattenimento. Si tratta di una soluzione destinata a rivoluzionare l’esperienza di guida.

Sul fronte motoristico, la nuova Serie 5 continuerà a offrire opzioni endotermiche, ibride e 100% elettriche. Le versioni a batteria saranno aggiornate con maggiore efficienza e autonomie migliorate, grazie alle nuove tecnologie in fase di sviluppo. Anche la variante sportiva M5 riceverà aggiornamenti estetici e tecnici. Al momento non esiste una data ufficiale per il debutto, ma la produzione potrebbe partire nei primi mesi del 2027, con presentazione attesa tra fine 2026 e inizio 2027.