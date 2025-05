Volkswagen Tayron: l’anteprima del SUV a 7 posti

Volkswagen Tayron è un SUV premium che può ospitare fino a 7 passeggeri al suo interno, che si posiziona tra la Tiguan e la Touareg, una vettura che possiamo quasi definire un “salottino su quattro ruote”, per i grandi spazi presenti al suo interno, nonché comunque la qualità dei materiali che l’azienda tedesca ha deciso di adottare. Vediamola meglio da vicino nella nostra anteprima.

Design e Estetica

Uno stile che richiama le linee di Volkswagen, completamente in linea con gli altri SUV del brand, ricco di curve e parti spigolose, capaci di garantire una certa aggressività al mezzo, nonostante la mole non sia propriamente una delle più leggiadre. I cerchi possono essere da 18/19/20 pollici, a cui sono stati assegnati nomi delle città italiane, è l’unica Volkswagen che ha sia il logo anteriore che posteriore completamente illuminati, mentre per quanto riguarda i fari abbiamo i classici fari LED Matrix HD con ben 38’400 pixel, lo stesso vale per il posteriore con firma luminosa moderna e pulita.

Il bagagliaio (con portellone elettroattuato), anche con la configurazione a 7 posti, resta da 345 litri, quindi sufficientemente capiente e spazioso, l’unica problema riguarda la cappelliera, che non potendola più inserire nell’apposito alloggiamento, non si riesce a trovarne una locazione. Considerando invece una classica configurazione a 5 posti, lo spazio per il bagagliaio aumenta fino a 850 litri, fino a 1500 litri abbattendo anche la seconda fila di sedili. Osservando da vicino il bagagliaio possiamo trovare due grosse tasche laterali, in cui stivare oggetti di vario genere, ed un pulsante per l’espulsione elettrica del gancio traino (con possibilità di trainare fino a 2,5 tonnellate).

Interni e Entertainment

Gli interni della Volkswagen Tayron sono assolutamente premium, nella nostra versione abbiamo alcantara con cucitura a contrasto blu, molto bella e dall’anima aggressiva. I sedili posteriori sono riscaldati (mentre quelli anteriori sono anche raffrescati). Lo spazio per il sesto ed il settimo passeggero è sufficiente, anche se non adattissimo per i lunghi viaggi. Al centro della seconda fila troviamo un bracciolo con portavivande e porta tablet, con le bocchette di condizionamento (regolabile in intensità separata) e due porte USB-C per la ricarica. E’ presente il tetto panoramico, apribile, e dotato di ampie vetrate che danno luce all’abitacolo. Sulle portiere possiamo trovare tendine retraibili (nei finestrini posteriori), ed una illuminazione ambientale personalizzabile con LED RGB.

Spostandoci al posto di guida troviamo tutto ciò di cui vi abbiamo appena parlato, con sedili che permettono la memorizzazione delle posizioni (sono completamente elettrici), oltre al massaggio integrato. Il sistema di infotainment si affida ad un grande schermo centrale, che può essere da 12 o da 15 pollici, con cockpit digitale da 10 pollici (e possibilità di avere anche l’head-up display). Nel tunnel centrale sono presenti due porte USB-C con due slot per la ricarica wireless, il selettore della modalità di guida, il freno di stazionamento e l’avviamento. Volkswagen Tayron sarà la prima vettura con ChatGPT integrato in italiano, integrando inoltre Android Auto e Apple CarPlay wireless, sensori di parcheggio, fotocamera a 360 gradi ed anche frontale (peccato solamente che la qualità della posteriore non sia all’altezza).

Motorizzazioni e Prestazioni

Le motorizzazioni partono con il classico TDI da 2000 cc con 150 o 193 CV (il nostro in prova con trazione integrale Four Motion), passando poi all’e-TSI da 1500cc con 150CV, per finire con le Hybrid, sempre 1500cc ma con 204 e 272CV. Il motore elettrico è da 85kW, con la ricarica della batteria migliorata raggiungendo i 50kW con DC e passando da 3 a 11 kW in AC. Una volta accesa la vettura riesce a restituire un comfort di guida davvero eccellente, il sedile è estremamente comodo, la posizione di guida è elevata, riuscendo così a dominare la strada, e sentendosi sicuri grazie a tutti gli ADASS inclusi a listino. Dopo averla per qualche ora in strade accidentate, siamo rimasti piacevolmente soddisfatti dalla risposta degli ammortizzatori, risultando adatta anche per lunghe percorrenze. Parlare di consumi è davvero difficile, dato che abbiamo avuto troppo poco tempo per provarla in modo approfondito, per avere un’idea nel corso del nostro test abbiamo consumato all’incirca 14 litri ogni 100km, fermo restando che abbiamo guidato sempre in modalità Sport, con l’autonomia che dovrebbe oscillare tra i 680 ed i 700km.

Conclusioni e Prezzi

Questo nostro primo approccio con Volkswagen Tayron è stato sicuramente positivo, siamo rimasti piacevolmente colpiti dalla qualità costruttiva, dall’attenzione ai dettagli, dal tantissimo spazio interno e dalle sue prestazioni, nell’attesa comunque di poter approfondire la conoscenza con una recensione completa. I prezzi sono ad ogni modo molto interessanti, l’allestimento base, il Life, parte da 45’900 euro, abbiamo poi l’Edition Plus a 46’100 euro, passando per l’Elegance a 59’900 euro. Sono disponibili anche in versione R Line, da 49’900 euro, oppure R Line Plus (la nostra testata) a 51’000 euro.