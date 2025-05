Bluetooth 6.1: maggiore privacy e autonomia

Bluetooth compie un importante passo con l’introduzione della versione 6.1. Questo aggiornamento porta con sé miglioramenti in due aree fondamentali. La prima è la protezione della privacy degli utenti. La seconda l’efficienza energetica dei dispositivi. Bluetooth6.1 è pensato per rispondere alle sfide moderne. Queste si riferiscono alla sicurezza dei dati personali e alla durata della batteria che sono diventate delle vere priorità. Soprattutto per dispositivi indossabili, auricolari wireless e tracker.

L’adozione graduale di Bluetooth 6.1

Una delle novità più significative di Bluetooth 6.1 è l’evoluzione della tecnologia Resolvable Private Address (RPA). Questa viene utilizzata per proteggere la privacy degli utenti. Fino ad ora, gli indirizzi Bluetooth venivano aggiornati a intervalli regolari. Invece con la nuova versione, questi ultimi diventano casuali e variabili, compresi tra 8 e 15 minuti. Ma è presente anche la possibilità di personalizzare l’intervallo da 1 secondo a 1 ora. Con la nuova modalità è praticamente impossibile prevedere il comportamento del dispositivo. Si migliora così la sicurezza e si rafforza la privacy. Oltre a ridurre gli attacchi.

Bluetooth 6.1 migliora anche l’efficienza energetica. Un aspetto fondamentale per i dispositivi a basso consumo come gli auricolari wireless, i tracker e gli smartwatch. A differenza delle versioni precedenti, l’operazione viene gestita autonomamente dal chip Bluetooth. Ciò comporta una diminuzione del carico sulla memoria e sulla CPU. Il risultato è un minore consumo energetico complessivo. Questo significa che i dispositivi potranno durare più a lungo con una sola carica.

Bluetooth6.1 arriva dopo circa otto mesi dal lancio della versione 6.0. Tuttavia gli utenti dovranno aspettare fino al 2026 per vedere i primi dispositivi compatibili. Inoltre, non tutte le funzionalità avanzate saranno disponibili immediatamente. E alcune potrebbero richiedere più tempo per essere completamente testate. Nonostante ciò, l’aggiornamento rappresenta un passo importante verso una maggiore sicurezza e un miglior utilizzo delle risorse energetiche. Caratteristiche che, nel mondo della tecnologia connessa, fanno la differenza nel quotidiano.