Guida autonoma Tesla: la sfida dell’Arco di Trionfo

Nel cuore di Parigi, tra caos e clacson, Tesla ha messo alla prova la sua tecnologia di guida autonoma in uno dei passaggi più complessi d’Europa. Place de l’Étoile, la rotonda che circonda l’Arco di Trionfo, è da sempre sinonimo di traffico intenso e situazioni imprevedibili.

Dodici strade convergono in un cerchio dove ogni movimento richiede attenzione, prontezza e abilità. In questo contesto, una TeslaModel 3, equipaggiata con il software Full Self-Driving (Supervisionato), ha dimostrato di poter affrontare l’inferno urbano con fluidità, precisione e reattività. Nessun comportamento nervoso, nessun errore. Il sistema ha reagito in tempo reale a motociclette, automobili e segnali, garantendo una guida sicura e fluida. Le immagini del test sono state pubblicate da Tesla Europe e mostrano chiaramente come la tecnologia sia ormai pronta per affrontare situazioni complesse del traffico europeo.

Tecnologia addestrata sulla realtà: il futuro di Tesla è nei dati

Dopo aver già documentato con successo il funzionamento del sistema per le vie di Amsterdam, Tesla continua il suo percorso di dimostrazione e sviluppo sul territorio europeo. Il veicolo utilizzato è identico a quelli attualmente in commercio, stessa carrozzeria, stesso hardware. Ciò che cambia è solo il software, ancora in fase ingegneristica. L’azienda vuole dimostrare che il passaggio alla guida autonoma può avvenire senza modifiche strutturali, semplicemente attraverso aggiornamenti software.

La forza del sistema FSD Supervisionato risiede nell’approccio interamente visivo. Niente radar, niente LIDAR, niente mappe HD, solo telecamere, algoritmi e reti neurali. I dati raccolti da oltre sette milioni di veicoli in tutto il mondo alimentano di continuo l’apprendimento automatico del sistema. Ogni giorno, la flotta mondiale Tesla percorre distanze uguali a quelle di decenni di guida umana. E ogni chilometro aggiunge esperienza e precisione. Nel solo 2024, sono stati percorsi più di 3,48 miliardi di chilometri con il sistema attivo. Il risultato? Maggiore sicurezza. Infatti secondo i dati interni, i conducenti che usano l’Autopilot hanno dieci volte meno probabilità di causare incidenti rispetto alla media.

Tesla non si limita però solo a sviluppare la tecnologia. Ma collabora anche con le autorità europee per ottenere le certificazioni necessarie e portare il sistema FSD anche sul nostro continente. La promessa è chiara, ogni Tesla venduta oggi sarà, domani, capace di guidarsi da sola grazie a continui aggiornamenti. E il futuro della mobilità sarà davvero a portata di software.