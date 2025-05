Safari cambia tutto: notifiche più leggere e sicure su dispositivi Apple

Migliorare l’efficienza energetica del browser, ridurre il consumo di risorse e aumentare la privacy. Cosa sono? Gli obiettivi centrali del nuovo aggiornamento Safari 18.5. Apple, infatti, con il rilascio del browser integrato in macOS15.5, intende estendere la compatibilità anche a versioni precedenti come macOS Sonoma e Ventura. Al centro dell’attenzione dell’ azienda vi è il supporto alle “Declarative Web Push”, ovvero un nuovo sistema per ricevere notifiche dai siti web in modo più fluido e intelligente. La novità più però è che non serve più che il sito sia attivamente aperto né che sia in esecuzione un service worker dedicato. Tutto avviene in background, con un impatto positivo immediato sulla durata della batteria e sull’efficienza generale del sistema.

Tecnologia retrocompatibile e pensata per il futuro di Apple

Tale cambiamento riguarda soprattutto il modo in cui le notifiche vengono generate e consegnate. A differenza delle web push tradizionali, che richiedevano codice JavaScript attivo, il nuovo meccanismo si basa su un formato JSON standard. Il quale consente al browser di interpretare e visualizzare direttamente il messaggio, riducendo la necessità di elaborazione e il rischio di bug, rallentamenti o problemi legati alla rete. Un processo più semplice che, secondo Apple, è anche più sicuro e rispettoso della privacy dell’utente. Tutto ciò avviene infatti senza che nessuno debba intervenire. In quanto non vi è alcuna opzione da attivare, nessuna autorizzazione da riconfermare.

Apple sottolinea poi come il sistema sia pensato per essere compatibile anche con i motori di rendering che non supportano ancora completamente questa opzione. Le notifiche, quindi, continuano a funzionare anche su browser meno aggiornati, offrendo un’esperienza uniforme e senza interruzioni. Altro aspetto importante è che le nuove notifiche non vengono bloccate dalle tecnologie anti-tracciamento, neppure nel caso di siti non visitati di recente. Questo elimina il bisogno di riabilitare manualmente i permessi. Già disponibile su iOS 18.4 e iPadOS18.4, la tecnologia si sta espandendo ora anche al mondo desktop, consolidando un sistema sempre più coerente e affidabile. Apple continua quindi ad investire in innovazioni invisibili ma fondamentali, dimostrando di puntare sempre più su un equilibrio tra prestazioni, semplicità e tutela della privacy.