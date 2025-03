Panasonic lancia la Lumix S1R II: fotocamera mirrorless full-frame con video 8K

Panasonic ha presentato la nuova Lumix S1R II, una fotocamera mirrorless full-frame che offre video in 8K e un sensore CMOS retroilluminato da 44,3 megapixel. Questo modello rappresenta un’evoluzione rispetto alla Lumix S1R del 2019, con miglioramenti significativi in termini di prestazioni e funzionalità.

La Lumix S1R II è dotata di un sensore da 44,3 megapixel, leggermente inferiore rispetto ai 47,3 megapixel del modello precedente. Tuttavia, questo nuovo sensore offre una lettura più rapida, consentendo una velocità di scatto continuo fino a 40 fotogrammi al secondo con otturatore elettronico e 10 fps con otturatore meccanico. Inoltre, la fotocamera supporta la registrazione video in 8K a 30 fotogrammi al secondo e in 4K fino a 120 fps, offrendo opzioni avanzate per videografi e creatori di contenuti.

Un aggiornamento significativo riguarda il sistema di autofocus. La Lumix S1R II introduce un sistema ibrido con autofocus a rilevamento di fase, migliorando il riconoscimento di occhi e volti, oltre a una migliore tracciatura dei soggetti in movimento grazie all’intelligenza artificiale. La stabilizzazione dell’immagine è stata potenziata, offrendo fino a otto stop di riduzione delle vibrazioni, facilitando scatti a mano libera anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Nonostante le nuove funzionalità, la Lumix S1R II presenta un design più compatto e leggero rispetto al suo predecessore, con un peso di circa 795 grammi. Il mirino elettronico OLED da 5,76 milioni di punti e lo schermo LCD articolato da tre pollici migliorano l’esperienza di composizione e visualizzazione. La fotocamera offre anche una varietà di opzioni di connettività, tra cui slot per schede SD UHS-II e CFexpress Type B, una porta USB-C da 10 Gbps e un’uscita HDMI a grandezza naturale.

La Panasonic Lumix S1R II sarà disponibile a partire dalla fine di marzo al prezzo di 3.299,99 dollari. Questo posiziona la fotocamera in una fascia di mercato competitiva, offrendo funzionalità avanzate sia per fotografi professionisti che per videografi.

Con la Lumix S1R II, Panasonic offre una fotocamera che combina alta risoluzione, prestazioni video avanzate e un design più compatto. Queste caratteristiche la rendono una scelta interessante per i professionisti alla ricerca di una soluzione versatile e potente.