Tesla cambia strategia per la Model Y: i prezzi calano

Tesla cambia strategia negli Stati Uniti, introducendo condizioni di acquisto più favorevoli per il Model Y. Un tasso di interesse dell’1,99% e la possibilità di finanziare l’intero importo senza anticipo rappresentano un segnale forte. L’obiettivo dichiarato è quello di stimolare le vendite, ma l’iniziativa apre interrogativi sulla domanda effettiva del veicolo di punta. Ci si chiede infatti se questa manovra sia una risposta a un calo di interesse o una spinta strategica per consolidare la presenza della Tesla nel segmento dei SUV elettrici.

I dati del primo trimestre 2025 intanto mostrano una frenata significativa per Tesla, con volumi di vendita inferiori alle aspettative. La transizione produttiva della nuova versione base della Tesla Model Y viene indicata come causa principale, ma l’analisi del settore rivela crepe più profonde. L’inventario in crescita e i tempi di consegna ridotti fanno emergere un quadro di domanda fiacca, ben lontano dai picchi degli anni precedenti.

Pressioni internazionali e strategie aggressive per il futuro Tesla

Tesla diviene così ancora più aggressiva oltre i confini statunitensi. In Europa e Cina, i finanziamenti a tasso zero per il Model Y sono una realtà già da settimane. Una mossa che riflette la volontà di stimolare la domanda in mercati strategici, dove la concorrenza si fa sempre più agguerrita. In Svizzera, come nel resto del continente, i consumatori accolgono con favore queste condizioni, ma resta il dubbio se la strategia Tesla sia sostenibile nel lungo periodo. L’aggiunta di uno sconto di 2.000 dollari per i primi acquirenti negli Stati Uniti rafforza l’impressione di un tentativo deciso di spingere le vendite.

Ora, le prospettive Tesla stanno tutte l’esito del terzo trimestre. Con l’intera gamma Model Y finalmente disponibile e il backlog di ordini ormai esaurito, il mercato offrirà un verdetto definitivo sulla reale domanda del SUV elettrico. L’introduzione della versione RWD rappresenta una carta importante, nonostante il debutto sottotono in Cina. Il terzo trimestre segnerà un momento cruciale: sarà allora che si capirà se la Tesla Model Y potrà davvero sostenere gli obiettivi della società o se le recenti strategie di sconto e finanziamento sono solo un tentativo di mascherare una domanda in calo.