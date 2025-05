Crolla il prezzo della friggitrice ad aria Ninja: approfittate del -29% su Amazon

Il marchio Ninja continua a portare sul mercato soluzioni pensate per la cucina che si contraddistinguono sia per caratteristiche tecniche eccellenti che per un ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra i tanti prodotti, la friggitrice ad aria Ninja Foodi FlexDrawer è stata progettata per offrire il meglio dell’esperienza d’uso e dispone di una doppia zona con separatore rimovibile. La capacità di cui dispone, da ben 10.4L, consente di preparare piatti gustosi per tante persone.

Non a caso, rimuovendo l’apposito divisorio che consente di trasformare 2 zone di cottura indipendenti in 1 mega zona è possibile cucinare alimenti più grandi per poter realizzare oltre 8 porzioni. Inoltre, la presenza della tecnologia dual zone consente di cucinare 2 cibi in due modi diversi, entrambi pronti allo stesso tempo.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Friggitrice ad aria Ninja Foodi FlexDrawer: i dettagli

Volete innovare il modo in cui cucinate mettendo dunque da parte le classiche soluzioni che richiedono tempo e pazienza? Con la friggitrice ad aria Ninja Foodi FlexDrawer potete finalmente dare il via alla vostra immaginazione preparando piatti gustosi in modo semplice e rapido.

Grazie alla presenza di ben 7 funzioni, tra cui croccantezza massima, frittura ad aria, cottura arrosto, al forno, riscaldamento, essicazione e lievitazione, si ha la possibilità di realizzare ricette gustose con ottimi risultati. Per quanto riguarda l’efficienza, questa friggitrice ad aria permette di cuocere i cibi fino al 75% più rapidamente rispetto ai forni a ventola.

Per offrirvi il meglio dei risultati, il costruttore ha deciso di implementare un cassetto antiaderente e lavabile in lavastoviglie da 10,4 litri, il divisorio e 2 piastre per frittura, oltre a una comoda guida alle ricette. Approfittate subito dello sconto Amazon per acquistare la Ninja Foodi FlexDrawer al costo di soli 199,99 euro anziché 279,99 grazie a un -29%.