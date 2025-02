BMW M5, restyling per un design Neue Klasse

La casa automobilistica di Monaco di Baviera continua a ottimizzare le proprie strategie al fine di portare su strada nuovi modelli in grado di conquistare nuovi utenti. Non dimentichiamo che al giorno d’oggi le proposte che i costruttori del settore delle quattro ruote propongono sono davvero tante e, di conseguenza, è importante portare a termine un lavoro ottimale. In tale prospettiva BMW ha deciso di mettersi al lavoro sul restyling della sua M5.

Non dimentichiamo che la BMW M5 è stata la protagonista della presentazione che il costruttore tedesco fece nel corso dell’estate 2024. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli e le caratteristiche che andranno a contraddistinguere il nuovo look del veicolo.

BMW M5: al lavoro sul restyling

Decidere di mettersi al lavoro sul rinnovamento di un modello è certamente una strategia importante da parte del costruttore automobilistico di Monaco di Baviera. Un passo avanti che, non casualmente, viene fatto al fine di conquistare ancora più utenti rispetto al passato. Non dimentichiamo che la casa automobilistica BMW ha da poco deciso di puntare al meglio lavorando su un nuovo importante progetto che vede l’introduzione di un nuovo linguaggio di design.

Design che non fa altro che ispirarsi ai concept Neue Klasse che, secondo quanto previsto dall’azienda di Monaco di Baviera, debutterà ufficialmente entro fine 2025 sulla nuova iX3. Non è la prima volta, naturalmente, che ci troviamo a parlare di Neue Klasse ma rappresenta senza alcun dubbio un progetto importante per questo costruttore.

Quel che sappiamo, al momento, è che BMW sta portando avanti il restyling della sua M5. Nello specifico, il muletto intercettato nei giorni scorsi si mostra ancora camuffato ma non è difficile notare i cambiamenti apportati dalla casa automobilistica. La vettura sarà contraddistinta da un frontale ridisegnato che si ispira a quello dei concept Neue Klasse. Modifiche anche per i gruppi ottici e per il paraurti che disporrà di diverse prese d’aria. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito visto che le immagini diffuse non ci consentono di avere informazioni sugli interni.