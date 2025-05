iPhone 17 Air: l’interrogativo sul quarto iPhone di Apple

Come sappiamo il 2025 sarà un anno particolare per quanto riguarda Apple e i suoi smartphone, l’azienda come di consueto a settembre annuncerà la nuova gamma di iPhone e questa volta dopo circa tre anni vedremo un cambiamento importante per quanto riguarda i prodotti presenti, diremo infatti a Dio ad iPhone plus, variante che non ha raggiunto le quote di mercato che l’azienda sperava e che dunque verrà accantonato in favore di un modello che rivoluzionerà l’idea di design legata a questa tipologia di prodotto, stiamo parlando dell’arrivo di iPhone 17 Air, un iPhone sottilissimo che vanterà uno spessore di appena 5,5 mm.

Una scommessa importante

Tutto ciò però ha sollevato numerosi dubbi e dibattiti in merito il senso di questo prodotto, le community è infatti divisa, questi pensieri nascono effettivamente da una serie di fattori da prendere in considerazione, l’incredibile spessore ridotto del dispositivo andrà ad obbligare l’azienda a compiere delle rinunce sulla dotazione hardware, sappiamo infatti che il modello in questione avrà solamente una fotocamera e soprattutto dovrà rinunciare alla batteria in termini di autonomia, ma ciò apre ad un ragionamento, iPhone 17 Air avrà comunque un prezzo non indifferente, ciò pone Una domanda immediata, quali utenti saranno disposti a rinunciare a caratteristiche tecniche ormai diventate la base fondante di ogni smartphone appartenente soprattutto a questa fascia di prezzo in favore di un design super sottile ?

Ovviamente la risposta rappresenta la scommessa che Apple sta facendo con se stessa puntando su questo tipo di dispositivo, effettivamente viene spontaneo chiedersi se valga la pena spendere la cifra che Apple richiederà per un device che impone una sola fotocamera e un’autonomia probabilmente ridotta quando con la medesima cifra e con uno spessore leggermente più elevato si può portare a casa un device in grado di offrire caratteristiche tecniche da quel punto di vista superiori, in parole povere un design super sottile vale quanto o di più di una batteria capiente e di più fotocamere presenti a bordo ? Il mercato dopo il mese di settembre 2025 ci darà la risposta.