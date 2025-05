Windows 11 la build 25H2 ha seri problemi, Microsoft l’ha bloccata

Microsoft al momento ha messo in pausa il rilascio di una nuova build di Windows 11 25H2 nel canale Canary, e non senza motivo. Un grave problema tecnico ha spinto l’azienda a fermare tutto per evitare guai agli utenti del programma Windows Insider.

Cosa è successo: un bug che blocca Windows 11

Tutto è iniziato quando l’account ufficiale di Windows Insider su X (ex Twitter) ha comunicato che la nuova build non sarebbe arrivata. Poco dopo, Brandon LeBlanc, Senior Program Manager del team Windows Insider, ha spiegato il perché: una modifica recente al codice ha causato un bug critico, descritto come “davvero brutto”, in grado di bloccare alcune delle funzioni principali del sistema operativo.

Il problema sembra colpire funzioni essenziali per gli utenti, ecco quali sono:

Connessioni Wi-Fi e Bluetooth , che smettono di funzionare;

Porte USB , che non rispondono più;

Fotocamera , completamente bloccata;

Altri dispositivi hardware, che diventano instabili.

Perché il bug su Windows 11 è così grave

Il bug riguarda una serie di modifiche al codice ancora in fase di test, non presenti nelle versioni pubbliche di Windows 11. Questo significa che chiunque utilizzi una build stabile non è coinvolto. Ma per chi partecipa al programma Insider, la build bloccata era molto attesa perché rappresenta un’anteprima delle novità previste per la versione 25H2, in arrivo nel 2025.

Cosa farà Microsoft ora per risolvere il problema

Il problema è stato fortunatamente individuato dal team preposto che ora si sta adoperando per rilasciare quanto prima un aggiornamento correttivo. Bisogna infatti fare quanto prima possibile almeno secondo quelli che sono gli obiettivi di casa Microsoft. Il primo target sarà quello di non compromettere la stabilità del sistema. Ovviamente la problematica riguarda solamente le build in fase di test e non quelle rilasciate in pianta stabile, per cui gli utenti che non appartengono al programma Windows Insider possono stare tranquilli.