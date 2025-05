Play Store: anche oggi gli utenti Android hanno app e giochi a pagamento gratis

All’interno del Play Store di Google anche oggi figura una promo molto ghiotta per chi ha ovviamente uno smartphone Android. Ci sono infatti titoli che nessuno si aspettava, che sono diventati improvvisamente gratis. Proprio così: gli utenti Android possono scaricare app e giochi a pagamento (una piccola selezione) in maniera gratuita.

Chiaramente questa occasione non durerà per sempre, per cui il consiglio è quello di fare quanto prima a scaricare tutto ciò che si desidera direttamente dalla lista che si trova nel prossimo paragrafo. L’occasione è unica, non è una cosa che accade tutti i giorni ed è per questo motivo che abbiamo scelto di segnalarla ai nostri lettori.

Play Store: gli utenti Android possono scaricare dei titoli gratis, erano a pagamento fino a ieri

Un contenuto scaricato dal Play Store resta in memoria all’interno del proprio account di Google. Questo è l’assunto di base che tutti gli utenti dovrebbero conoscere, proprio per capire che scaricare tutti i contenuti presenti in questa lista, che solo oggi sono gratuiti, sarà un vantaggio anche per il futuro.

In breve, il consiglio è quello di non lasciare nulla: scaricate tutto, in modo da ritrovarvi anche in futuro delle applicazioni o dei giochi a pagamento gratuitamente sullo smartphone. Potrebbe esserci magari un gioco o un’applicazione all’interno dell’elenco qui in basso che sembrerebbero essere inutili per qualche utente, ma nulla esclude che in futuro potrebbero essere utili. Per questo consigliamo di scaricare tutti i contenuti e dopo di tenere solo quelli che al momento occorrono: l’account di Google terrà tutto in memoria, per cui se vorrete scaricare di nuovo determinati contenuti gratuitamente, potrete farlo anche se saranno tornati a pagamento.

Ecco la lista completa con tutti i contenuti che possono essere scaricati se avete un dispositivo Android a disposizione e un account Google attivo: