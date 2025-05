Truffa web con tecnica phishing: sono scomparsi i sodi dai conti in questo modo

Sono successe diverse problematiche negli ultimi anni per quanto riguarda gli inganni nascosti sul web o quelli che arrivano esplicitamente agli utenti mediante le applicazioni di messaggistica o tramite e-mail. Purtroppo il problema è diventato ingestibile e anche le persone più esperte sono solite cascare in un tranello. La truffa per eccellenza si nasconde infatti sotto quei messaggi che sembrano essere reali, provenienti da aziende molto forti o magari da persone che sembrano voler regalare qualcosa.

Bisogna dunque stare molto attenti a tutte queste situazioni in quanto spesso possono giocare a sfavore degli utenti anche solamente aprendo un allegato presente in una mail. Questo sta accadendo a tantissimi utenti in queste ore, i quali provvedono costantemente a segnalare ciò che accade. La truffa sarebbe arrivata colpendo di proposito le persone meno esperte, ma a quanto pare potrebbe aver colto di sorpresa anche i più navigati.

Una truffa pericolosa sta girando in queste ore: ecco cosa sta succedendo agli utenti che ci cascano

Un testo che in queste ore sta mettendo in pericolo le persone arriva tramite e-mail e può nascondere una truffa pericolosissima. L’inganno è sempre lo stesso, per cui abbiamo scelto di incollare qui il messaggio così da mostrare a tutti come opera la truffa in questione. Ecco tutti i dettagli:

“Congratulazioni!

Sei stato selezionato per partecipare al nostro programma di fedeltà GRATUITAMENTE!

Siamo felici di annunciarti che sei stato selezionato per partecipare al nostro programma di fedeltà e ricevere una SHEIN Mystery Box gratuitamente!

Conferma la tua partecipazione“.

Come avete potuto notare, il nome è quello di Shein, azienda che opera nel settore e-commerce e molto in voga ormai da qualche anno. Secondo quanto riportato, molte persone, sapendo che le offerte di Shein sono costanti, ci sarebbero cascate perdendo dei soldi e anche i dati personali, per cui fate molta attenzione.