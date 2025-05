Galaxy S25 Edge debutta in Corea con una sorpresa: l’ edizione limitata del GalaxyRing bicolore

Samsung ha ufficialmente presentato il Galaxy S25 Edge. Ovvero il nuovo smartphone della famiglia GalaxyS con caratteristiche premium e un design ultrasottile. Ma non è tutto, poiché l’azienda sembra abbia introdotto anche un altro prodotto pensato per i clienti più affezionati del mercato interno. Si tratta del GalaxyRing in edizione Two-Tone Titanium Black. Si tratta di una variante dell’anello smart proposta in quantità limitata e disponibile soltanto presso lo store Samsung di Gangnam, a Seul.

Sconto del 20% e punti fedeltà per chi acquista entrambi i dispositivi Galaxy

Questa edizione speciale non sarà venduta online né distribuita al di fuori della Corea del Sud. In quanto Samsung ha voluto puntare su un’esperienza d’acquisto esclusiva e diretta, scegliendo una zona simbolo del lusso e della modernità per il lancio, proprio come quella di Gangnam. Nonostante l’assenza di immagini ufficiali, l’azienda ha descritto il dispositivo come estremamente elegante e costruito con materiali premium, mantenendo le funzionalità del GalaxyRing classico.

Ma non è tutto. La società ha pensato anche a un’offerta dedicata a chi deciderà di acquistare insieme l’anello e il Galaxy S25 Edge. L’acquisto combinato darà accesso a uno sconto del 20% sull’anello e a un credito di 100.000 won sotto forma di punti fedeltà, equivalenti a circa 60€. Secondo le stime, il GalaxyRing in versione speciale potrebbe costare circa 360€, mentre il prezzo di listino standard è di 449€. L’ S25Edge da 512GB mantiene invece il prezzo di lancio di 1.299€.

Samsung non ha ancora comunicato se versioni simili del Galaxy Ring arriveranno anche su altri mercati, ma al momento sembra trattarsi di un’iniziativa esclusiva e localizzata. L’obiettivo quindi è quello di offrire un’esperienza esclusiva e un valore aggiunto ai clienti coreani, in linea con altre strategie di marketing premium già adottate in passato. Per il resto non ci resta che attendere qualche fuga di notizie o una dichiarazione ufficiale che porrà fine a qualsiasi domanda a riguardo.