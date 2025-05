Truffa nuova e terribile: così gli utenti vedono svuotato il loro conto

Con una truffa non si scherza e questo dovrebbero saperlo soprattutto gli utenti. In queste ore sta capitando qualcosa di particolarmente grave con due messaggi all’apparenza già circolati in passato sul web. Il tentativo di inganno quindi è ancora una volta servito.

Truffa e problemi con dati personali e conti in banca: ecco quali sono i messaggi in ballo

Il primo messaggio che è stato segnalato in queste ore è proprio questo:

“Buongiorno! Mi chiamo Natalia, ho appena superato la fine dei vent’anni e vivo in Kazakistan. Ho pensato di conoscere nuove persone e ho deciso di fare questo passo scrivendoti.

Ecco qualcosa su di me: apprezzo le persone sincere, la gentilezza e chi riesce a farmi ridere. Nel tempo libero mi piace viaggiare, scoprire nuovi luoghi, immergermi nelle storie e stare con la famiglia e gli amici.

Mi piace scoprire cose nuove e discutere di una varietà di argomenti, che si tratti di libri, film o attualità.

Mi piacerebbe saperne di più su di te: la tua città natale, cosa ti appassiona e cosa ti motiva. Se anche tu desideri entrare in contatto, sarò felice di ricevere una tua risposta!

Cordiali saluti,

Natalia“.

Il secondo messaggio invece è questo, con alcuni utenti che hanno testimoniato di aver visto qualcosa del genere già durante i mesi scorsi. Ecco il testo:

“OFFERTA SUPER CONVENIENTE

Depuratori in vendita a prezzi

scontati da paura!

clessidra

I PREZZI PIÙ BASSI DI ITALIA,

PER IL DEPURATORE PIÙ PERFORMANTE E

TECNOLOGICO CHE C’È

Si hai capito bene, non lasciarti sfuggire quest’offerta!

Solo 100 pezzi.

Acquista o noleggia oggi il nuovo e innovativo purificatore d’acqua di IWM, un’azienda leader sul mercato da 40 anni.

Specializzata nel trattamento delle acque.

NUOVO MODELLO

GAIA MINERELLA UPW61

• Osmosi + Raggi UV

• Acqua Frizzante e Liscia, Calda e Fredda

• Non necessita di installazione

SCOPRI DI PIÙ“.