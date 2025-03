Spotify: la novità si chiama “Concerti vicino a te”, ecco la playlist che ti aggiorna sui live

È arrivata una grande novità per gli utenti che utilizzano Spotify e si chiama “Concerti vicino a te”. Chi la scoprirà, non troverà altro che una playlist personalizzata: questa presenta tutti i mercoledì 30 canzoni di artisti che faranno live nella vostra città o intorno alla vostra zona. In poche parole, Spotify segnalerà agli utenti i concerti più interessanti e gli eventi da seguire dal vivo.

Per chi ama la musica dal vivo, tenere traccia degli eventi può essere un’impresa: spesso le informazioni arrivano tardi o si finisce sommersi da pubblicità di concerti che non interessano. Con questa funzione, invece, Spotify seleziona automaticamente gli artisti in tour in base ai gusti dell’utente, rendendo la ricerca molto più immediata.

Come funziona “Concerti vicino a te” di Spotify

Sarà davvero semplice utilizzare questa funzione in quanto gli utenti potranno farlo in maniera intuitiva. Basterà solo aprire la playlist e toccare un brano per vedere i dettagli del concerto e accedere direttamente all’acquisto dei biglietti. La condivisione con gli amici poi è sicuramente un plus.

Per assicurarsi che tutto funzioni al meglio, Spotify consiglia di controllare che la posizione nella sezione “Eventi dal vivo” dell’app sia aggiornata. La playlist si può trovare facilmente digitando “concerti” nella barra di ricerca, oppure attivando le notifiche per ricevere aggiornamenti sugli spettacoli degli artisti seguiti.

Un vantaggio per tutti: utenti, artisti e Spotify

L’introduzione di questa funzione è una mossa strategica che accontenta tutti:

Gli utenti scoprono i concerti senza fare ricerche infinite;

scoprono i concerti senza fare ricerche infinite; Gli artisti riescono a raggiungere più pubblico e vendere più biglietti;

riescono a raggiungere più pubblico e vendere più biglietti; Spotify può aumentare l’interazione con la sua piattaforma, magari guadagnando anche dalle vendite di biglietti facilitate.

Con i live sempre più al centro della scena musicale, questa nuova playlist potrebbe diventare un punto di riferimento per chi non vuole più perdersi un concerto per pura distrazione.