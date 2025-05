Recensione ASUS ROG Pelta: cuffie wireless da gaming che puntano su comfort e versatilità

Le ASUS ROG Pelta rappresentano una proposta interessante nel panorama delle cuffie da gaming wireless, offrendo un mix equilibrato di comfort, qualità audio e versatilità di connessione. Pur non introducendo innovazioni rivoluzionarie, si distinguono per una solida costruzione e prestazioni affidabili, posizionandosi come una scelta valida per i gamer che cercano un’esperienza immersiva senza compromessi eccessivi.

Design e Comfort

Il design delle ROG Pelta si discosta leggermente dall’estetica aggressiva tipica della linea ROG, presentando un aspetto più sobrio e moderno. I padiglioni auricolari ovali, realizzati in tessuto traspirante, offrono un comfort elevato anche durante sessioni di gioco prolungate. L’archetto elastico regolabile in tre posizioni contribuisce a una distribuzione uniforme del peso, rendendo le cuffie leggere e poco invasive. Il peso complessivo di circa 309 grammi le rende adatte a un utilizzo prolungato senza affaticare.

Specifiche Tecniche

Driver : 50 mm con diaframma placcato in titanio

Risposta in frequenza : 20 Hz – 20 kHz

Connettività : Tri-mode (2,4 GHz via dongle USB-C, Bluetooth 5.0, USB-C cablato)

Autonomia : Fino a 70 ore con RGB disattivato; ricarica rapida di 15 minuti per 3 ore di utilizzo

Microfono : Unidirezionale, staccabile, con cancellazione del rumore

Compatibilità: PC, macOS, PS5, PS4, Nintendo Switch, dispositivi mobili Android e iOS

Contenuto della Confezione

Cuffie ASUS ROG Pelta

Microfono staccabile

Dongle USB-C per connessione wireless a 2,4 GHz

Adattatore da USB-C a USB-A

Cavo di ricarica USB-C

Manuale utente

Prestazioni Audio

Le ROG Pelta offrono un’esperienza sonora coinvolgente, con una resa bilanciata che privilegia la chiarezza e la separazione dei suoni. I driver da 50 mm placcati in titanio garantiscono una risposta precisa, ideale per individuare dettagli sonori in giochi FPS, RPG e horror. La presenza del surround virtuale 7.1, attivabile tramite il software Armoury Crate, amplia ulteriormente la scena sonora, migliorando l’immersione nei giochi.

Microfono

Il microfono unidirezionale staccabile offre una qualità vocale chiara, con una buona riduzione del rumore ambientale. Sebbene non raggiunga le prestazioni di microfoni professionali, si dimostra adeguato per comunicazioni in-game e chiamate vocali.

Software e Personalizzazione

Il software Armoury Crate consente una personalizzazione approfondita delle impostazioni audio, inclusi equalizzatore, effetti sonori e configurazioni RGB. Tuttavia, è disponibile solo per Windows, limitando le opzioni di personalizzazione su altre piattaforme.

Autonomia e Connettività

Con un’autonomia dichiarata fino a 70 ore senza illuminazione RGB, le ROG Pelta si posizionano tra le cuffie più longeve della categoria. La ricarica rapida offre 3 ore di utilizzo con soli 15 minuti di carica. La connettività tri-mode garantisce una compatibilità estesa con diverse piattaforme, sebbene l’assenza di un ingresso jack da 3,5 mm limiti l’utilizzo con alcune console, come Xbox.

Conclusioni

Le ASUS ROG Pelta si presentano come una soluzione solida per i gamer che cercano comfort, qualità audio e versatilità di connessione a un prezzo competitivo. Pur con alcune limitazioni, come l’assenza di supporto per Xbox e la mancanza di un ingresso jack, offrono prestazioni affidabili e un’esperienza utente soddisfacente. Per chi gioca principalmente su PC, PlayStation o dispositivi mobili, le ROG Pelta rappresentano una scelta consigliata.

Voto finale: 8,5/10