PlayStation 5 Pro: il teardown ufficiale rivela i dettagli hardware

PS5 Pro

Sony ha pubblicato il teardown ufficiale di PlayStation 5 Pro, offrendo un primo sguardo completo all’hardware interno della console. Il video mostra in dettaglio le modifiche apportate alla nuova variante potenziata della PS5, evidenziando l’impegno nel migliorare prestazioni grafiche, raffreddamento e manutenibilità.

Sony mostra il cuore della nuova PS5 Pro, tra GPU potenziata, nuovo sistema di raffreddamento e slot di espansione ottimizzati

La GPU potenziata è il cuore della nuova PS5 Pro. Basata su architettura AMD RDNA 3 personalizzata, offre un incremento delle prestazioni stimato attorno al 45% rispetto al modello standard. Sony ha confermato che il chip grafico supporta il nuovo sistema di upscaling PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), pensato per competere con tecnologie come DLSS e FSR.

Il teardown ha inoltre rivelato un sistema di raffreddamento ridisegnato. La nuova camera di vapore sostituisce il sistema a heat pipe della PS5 standard, migliorando la gestione termica durante le sessioni più intense. L’obiettivo è garantire prestazioni elevate e stabili, riducendo il rischio di throttling e migliorando la longevità dei componenti.

Il design interno di PlayStation 5 Pro è stato ottimizzato per facilitare la manutenzione e l’espansione. Il nuovo slot M.2 per SSD è più accessibile, con un sistema di fissaggio migliorato che semplifica l’installazione di unità NVMe. Questo elemento risponde alle richieste degli utenti più esigenti che cercano maggiori possibilità di espansione della memoria interna.

Anche il layout delle ventole e la disposizione dei componenti sono stati aggiornati per una migliore circolazione dell’aria. Il flusso d’aria è ora più lineare, con condotti separati per GPU e CPU, al fine di ottimizzare la dissipazione del calore. Il blocco dell’alimentatore è stato leggermente ridimensionato per contenere i consumi e facilitare lo smontaggio.

Il dissipatore principale, insieme alla camera di vapore e alle nuove ventole ad alte prestazioni, lavora in sinergia con un sistema di monitoraggio termico multi-punto, utile per regolare dinamicamente la velocità delle ventole e mantenere la console silenziosa anche sotto carico.

Dal punto di vista software, PlayStation 5 Pro offrirà nuove funzionalità di debug e sviluppo per gli studi che scelgono di ottimizzare i propri titoli per la console. La modalità Pro Enhanced permetterà infatti di sfruttare la maggiore potenza grafica per abilitare framerate più elevati, effetti visivi avanzati e risoluzioni più alte, anche in titoli già disponibili.

Sony ha inoltre confermato che l’interfaccia di sistema resterà identica a quella di PS5, ma con strumenti diagnostici aggiuntivi riservati agli sviluppatori. Le nuove opzioni di rendering personalizzato saranno accessibili tramite SDK aggiornati, disponibili nei prossimi mesi.

Con questa revisione hardware, Sony punta a rafforzare il posizionamento di PS5 Pro come console ad alte prestazioni dedicata a chi cerca il massimo dal gioco in 4K. L’integrazione del PSSR, insieme a un hardware ripensato per efficienza e potenza, prepara il terreno per una nuova generazione di esperienze più fluide e visivamente spettacolari.

L’azienda non ha ancora annunciato una data di lancio ufficiale o il prezzo della PS5 Pro, ma il fatto che venga mostrata in teardown suggerisce un’uscita imminente, probabilmente entro la fine del 2025.