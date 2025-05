ChatGPT accoglie GPT-4.1: ora è ufficiale per tutti gli utenti Plus, Pro e Team

È ancora il momento di migliorare e cambiare qualcosa per ChatGPT che accoglie ufficialmente la sua ultima versione ed il suo ultimo modello di intelligenza artificiale GPT-4.1. Quest’ora è disponibile per tutti gli utenti che hanno un abbonamento a pagamento, ovvero i Pro, Plus o Team. Vi starete chiedendo di certo cosa cambia con GPT-4.1, ebbene tutto sta nella velocità, nella comprensione del contesto e nella precisione, offrendo al pubblico delle risposte più rapide e pertinenti. È proprio in questo modo che l’azienda intende migliorarsi e migliorare le facoltà concesse ad ognuno dei suoi utenti che pagano un abbonamento mensile.

Cosa cambia con GPT-4.1: ecco i dettagli

La novità più importante è l’introduzione di GPT-4.1 mini, il nuovo modello predefinito per tutti, inclusi gli utenti con account gratuiti. Questo sostituisce il precedente GPT-4o mini, garantendo prestazioni superiori in attività come programmazione, gestione del testo e risoluzione di problemi complessi.

Tra le caratteristiche principali di GPT-4.1 ci sono queste qui in basso:

Maggiore capacità di contesto , con una finestra di un milione di token, contro i 128.000 della versione precedente;

Migliore efficienza , con risposte più rapide anche su input complessi;

Precisione potenziata, soprattutto in ambito di programmazione e analisi del linguaggio.

Accessibile a tutti, ma non solo: ecco GPT-4.1 nano per gli sviluppatori

Oltre alla versione standard di cui si è parlato fino ad ora, OpenAI ha introdotto anche un’altra versione, ovvero GPT-4.1 nano. Si tratta di una variante più leggera, veloce ed economica. Questa però è maggiormente indicata per gli sviluppatori. Almeno per il momento non è disponibile su ChatGPT ma prossimamente potrebbe diventare un’opzione tangibile per chi cerca un modello che non costi troppo e che sia rapidissimo.

Inoltre, OpenAI ha confermato che le versioni Enterprise ed Edu di ChatGPT riceveranno presto l’aggiornamento a GPT-4.1, garantendo a scuole e aziende un accesso privilegiato alle nuove funzionalità.