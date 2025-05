Realme GT 7: si avvicina il lancio in Italia?

Sembra che l’universo Realme in Italia sta per essere arricchito. A tal proposito, il nuovo modello GT 7 è pronto a sbarcare anche sul mercato italiano. Dopo la sua presentazione ufficiale avvenuta in Cina il mese scorso, lo smartphone è recentemente apparso anche su Amazon Italia. La data prevista per l’effettiva disponibilità è il 20 maggio. Al momento, però, la pagina Amazon dedicata al Realme GT 7 appare ancora incompleta. Mancano, infatti, le immagini del dispositivo e le specifiche tecniche non sono state ancora elencate nel dettaglio. Curiosamente, al posto della foto dello smartphone c’è quella degli auricolari T200 Lite Black. Quest’ultimi verranno offerti in bundle insieme al telefono.

Realme GT 7 in arrivo in Italia: ecco cosa sappiamo