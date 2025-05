Ecovacs Deebot X9 Pro Omni con -13%: approfittate dello sconto Amazon

L’Ecovacs Deebot X9 Pro Omni è un robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura che arriva sul mercato per rivoluzionare le classiche pratiche di pulizia giornaliera. Con un sistema innovativo, infatti, è in grado di raggiungere una potenza di aspirazione di 16.600 Pa e un flusso d’aria di 16,3 l/s per aspirare sporcizia, peli di animali e residui di piccole dimensioni.

A rendere possibile tutto ciò, anche la presenza di una batteria a sacchetto EV-Grade che dispone di un’autonomia 2,4 volte superiore rispetto alle tecnologie standard, consentendo dunque di rimuovere molta più polvere e mantenendo la precisione necessaria per offrire una pulizia impeccabile.

Ecovacs Deebot X9 Pro Omni: oggi in offerta

Con lo sconto messo a disposizione da Amazon oggi è possibile acquistare il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X9 Pro Omni a un prezzo molto più conveniente rispetto ad altri giorni. Perché dunque non approfittarne per mettere da parte la classica aspirapolvere poco pratica e maneggevole?

A contraddistinguere questo robot anche il sistema innovativo con separazione ottimale tra pulizia a secco e a umido che si adatta alle diverse condizioni di pulizia dell’ambiente. Oltre a ciò, il mocio a rullo è stato progettato per potersi sollevare sui tappeti ed evitare danni dovuti all’acqua, mentre la potenza di aspirazione aumenta automaticamente per migliorare la pressione di aspirazione quando è necessario.

Non manca la possibilità di poter effettuare una sincronizzazione con Alexa, Google Home o l’app Ecovacs per la pianificazione, la pulizia a zona o eventuali aggiornamenti. Approfittate subito della promozione messa a disposizione da Amazon per acquistare questo robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X9 Pro Omni a soli 1.299 euro anziché 1.499 euro grazie a uno sconto del 13% sul prezzo di listino. Oltre allo sconto, naturalmente, potete usufruire della spedizione gratuita offerta da Amazon.