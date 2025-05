NotebookLM ora supporta anche i video: Google espande le funzioni AI per i riassunti

NotebookLM

Google ha annunciato un aggiornamento importante per NotebookLM, la piattaforma di intelligenza artificiale progettata per aiutare gli utenti a creare sintesi e riassunti automatici da fonti testuali. Con la nuova versione, attualmente in fase di rollout, NotebookLM acquisisce la capacità di analizzare contenuti video, ampliando notevolmente il suo campo di applicazione.

Ora si possono caricare anche video da YouTube

Con l’ultimo aggiornamento, gli utenti possono caricare o collegare video di YouTube direttamente all’interno di NotebookLM. L’intelligenza artificiale è in grado di estrarre automaticamente la trascrizione, individuare i passaggi rilevanti e generare un riassunto coerente con le informazioni contenute nel video.

La funzione è già disponibile in fase sperimentale e consente anche di fare domande specifiche sui contenuti del video, come “qual è l’argomento principale?” o “quali sono i punti discussi nel minuto 10?”. L’obiettivo è semplificare l’accesso alle informazioni e rendere più efficiente lo studio o la consultazione di materiale audiovisivo.

NotebookLM nasce come strumento per generare riassunti da documenti, articoli o appunti caricati manualmente. Con l’aggiunta del supporto ai video, Google amplia le potenzialità del sistema, trasformandolo in un assistente di ricerca e sintesi per contenuti multiformato.

Attualmente, il sistema supporta:

Testi digitali (PDF, documenti, articoli)

Appunti scritti

Trascrizioni audio

E ora anche video con trascrizioni automatiche.

La piattaforma usa modelli linguistici avanzati per analizzare i contenuti e restituire risposte in linguaggio naturale. L’utente può interagire in modo conversazionale, ponendo domande o chiedendo chiarimenti sui concetti trattati.

L’interfaccia di NotebookLM è stata aggiornata per agevolare la gestione delle fonti, consentendo all’utente di organizzare testi e video in un unico spazio di lavoro. Ogni progetto può contenere più file e link, e il sistema è in grado di riconoscere i collegamenti tra i diversi contenuti, creando una panoramica strutturata.

Inoltre, NotebookLM è sempre più integrato con Google Workspace, con accesso facilitato a documenti di Google Drive, email, presentazioni e ora anche a contenuti video YouTube incorporati. Questo rende lo strumento utile non solo per studenti e ricercatori, ma anche per chi lavora nella produzione di contenuti o nella gestione di informazioni complesse.

Al momento, il supporto ai video in NotebookLM è disponibile solo in lingua inglese, ma Google ha già annunciato l’intenzione di estendere la funzione ad altre lingue, tra cui l’italiano, nei prossimi mesi. L’aggiornamento si inserisce in un percorso più ampio che vede l’integrazione di funzionalità AI sempre più avanzate negli strumenti educativi e professionali.