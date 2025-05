ChatGPT ora trasforma le vostre ricerche in PDF comodi da scaricare

OpenAI ha annunciato una nuova funzione per ChatGPT, pensata per chi usa il modello per le ricerche approfondite. Chi è abbonato ai piani Pro, Plus e Team potrà ora trasformare queste ricerche in documenti PDF, con un aspetto pulito e ordinato. Una vera e propria comodità per le persone assidue della piattaforma basata sull’intelligenza artificiale.

Documenti PDF con tabelle, immagini e fonti integrate con ChatGPT

Secondo quanto riportato, la novità permette di creare PDF completi, che includono non solo il testo delle risposte, ma anche tabelle, immagini, citazioni linkate e fonti integrate. In pratica, una semplice ricerca può diventare un documento dall’aspetto quasi professionale, perfetto per essere condiviso o consultato offline.

Usare questa funzione è semplice, ecco quali sono i passi da seguire:

Basta cliccare sul nuovo tasto “Scarica come PDF” , accanto al pulsante “Condividi” ;

Il documento viene creato automaticamente e può essere aperto subito.

Questa opzione non è limitata alle nuove ricerche: anche quelle già effettuate in passato possono essere convertite in PDF, senza doverle ripetere.

Chi può usare la funzione di ChatGPT e quando arriverà per tutti

Attualmente, solo gli utenti dei piani Pro, Plus e Team possono esportare i PDF. Per quanto concerne invece coloro che hanno dei piani Educational e Enterprise, bisognerà attendere ancora un po’. Intanto OpenAI ha confermato che la funzione sarà presto disponibile anche per loro.

Gli utenti devono comunque ricordare che ChatGPT è un’intelligenza artificiale e che bisognerebbe dare sempre uno sguardo a tutti i documenti che vengono generati. Potrebbero esserci delle incongruenze o delle semplici imprecisioni che potrebbero comportare problemi talvolta anche di rilievo. Ogni PDF pertanto deve essere sempre controllato per evitare che ci siano problemi magari nell’utilizzarlo in un contesto che sia accademico o ufficiale. Si tratta intanto di una grande novità che potrebbe tornare utile e comoda a tantissime persone.