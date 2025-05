Nissan Micra 2025: i primi dettagli spuntano dalle foto spia

La Nissan Micra si prepara a rinascere con una nuova veste e totalmente elettrica. Il debutto pare sia atteso entro la fine del 2025. La base tecnica è la stessa della Renault 5 E-Tech, con cui condivide piattaforma e proporzioni. Una scelta logica, frutto della sinergia all’interno dell’Alleanza Renault-Nissan, che consente di unire competenze e ridurre i tempi di sviluppo. I render ufficiali avevano acceso la curiosità. Ora, grazie alle foto spia, si intravedono le vere linee di una vettura che punta tutto su personalità e ricordi. Il frontale è inedito, con fari circolari che rievocano la Nissan Micra dei primi anni 2000. Assente la classica griglia, ora inutile con la trazione elettrica, sostituita da una sottile presa d’aria nel paraurti. Un ritorno che non passa inosservato.

Sebbene camuffata, la nuova Nissan Micra mostra proporzioni compatte. La lunghezza sfiora i 4 metri e linee del tetto, la silhouette e la parte superiore dell’abitacolo sembrano molto simili alla Renault 5, ma il modello giapponese gioca la carta dell’esclusività. I gruppi ottici posteriori, anch’essi circolari, si uniscono a dettagli come le maniglie a scomparsa e i cerchi in lega identici a quelli mostrati nei render. Un mix tra futurismo e nostalgia, un design che non segue le mode, ma va controcorrente. E l’abitacolo? Ancora avvolto nel mistero. Nessuna immagine disponibile. Sarà simile a quello della Renault 5 o completamente nuovo? Solo il tempo ci darà una risposta.

Tecnologia Renault ma anima tutta Nissan

Sotto la carrozzeria, la nuova piattaforma CMF-B EV. Il motore, verosimilmente lo stesso della Renault 5, dovrebbe offrire potenze tra 95 e 120 cavalli. L’autonomia si prevede tra 300 e 400 km, a seconda del pacco batterie. Valori più che adatti per la guida urbana e oltre. Il prezzo d’ingresso potrebbe aggirarsi intorno ai 25.000 euro, posizionandosi come alternativa diretta a modelli come la Peugeot e-208 o la Fiat 500e. Una cifra che include la qualità Nissan e l’innovazione Renault. Un’auto compatta, elettrica, concreta. Non è forse ciò che mancava? Il debutto è vicino, la strada è già tracciata. La Nissan Micra è pronta a tornare e, stavolta, sarà elettrica.