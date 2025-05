Torna in Vodafone, a maggio Vodafone Silver con 100 giga

Anche per il mese di maggio l’operatore telefonico italiano Vodafone ha deciso di proporre ai suoi ex clienti una delle sue offerte di rete mobilenpiu interessanti e più apprezzate di sempre. Ci stiamo riferendo alla super offerta nota con il nome di Vodafone Silver. Quest’ultima è stata proposta ampiamente in passato in numerose versioni. Questa volta, gli ex clienti coinvolti potranno attivarla nella sua versione più conveniente, ovvero quella da soli 6,99 euro al mese.

Vodafone Silver, ritorna la super offerta mobile per alcuni ex clienti dell’operatore

In questi ultimi giorni alcuni ex clienti dell’operatore telefonico italiano Vodafone stanno ricevendo un invito ad attivare una delle super offerte mobile dell’operatore. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione è la super promo nota con il nome di Vodafone Silver. Questa è stata una delle offerte più apprezzate proposte da Vodafone, grazie alla sua elevata completezza e soprattutto convenienza.

Per i suoi ex clienti, in particolare, l’operatore sembra che abbia deciso di proporla nella sua versione più conveniente. Gli ex clienti che decideranno di tornare attivando l’offerta dovranno infatti pagare un costo per il rinnovo pari a soli 6,99 euro. L’operatore, come spesso succede, ha avviato una campagna SMS per invitare i suoi ex clienti a tornare. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco il messaggio inviato dall’operatore ai suoi ex clienti.

“Con Vodafone 100GB in 5G, minuti e sms illimitati a 6.99E/mese. Attivazione 2.01E, SIM 0E. Attiva in negozio/online entro il 27/05. Dettagli e costi: voda.it/web15”.

Vodafone Silver ha un bundle molto ricco. Include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare anche in 5G, 1000 sms verso tutti e anche diversi minuti verso alcune destinazioni straniere, tra cui le seguenti:

Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e numeri fissi di Australia, Brasile, Israele e Marocco.