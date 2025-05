Il microrobot che cambia forma: volo, terra e futuro dei soccorsi

Hai presente quei minuscoli robot trasformabili dei film di fantascienza? Ecco, non siamo (ancora) a quel livello, ma ci stiamo avvicinando. Un team di ricercatori cinesi ha appena presentato un microrobot davvero sorprendente: è grande quanto un accendino — appena 9 centimetri — ma è in grado di volare, atterrare e poi continuare il suo viaggio a terra, adattandosi all’ambiente come fosse… un piccolo esploratore multitasking.

Tecnologia avanzata in soli 9 cm

A svilupparlo è stato un gruppo delle università Tsinghua e Beihang, e anche se il robottino pesa solo 25 grammi, dentro di lui c’è un concentrato di tecnologia avanzatissima. Il suo segreto? Un componente chiamato attuatore morfabile — sì, il nome suona complicato, ma la funzione è geniale: permette al robot di cambiare forma per muoversi in modo fluido e preciso, sia in volo che sul terreno. Il tutto grazie a materiali intelligenti che si piegano e si bloccano con il calore, proprio come se il robot avesse dei muscoli flessibili che diventano rigidi a comando.

Il bello è che i ricercatori hanno creato una struttura modulare — tipo Lego, per intenderci — che permette di combinare vari pezzi per ottenere robot diversi: uno somiglia a un piccolo aereo, un altro a una tartaruga, un altro ancora a un robot “trasformatore”. Il risultato? Un piccolo esercito di mini-robot capaci di galleggiare, strisciare tra le macerie, affrontare pendenze o superfici irregolari, e tutto questo senza cambiare batteria o sistema: basta un unico motore elettrotermico.

Questo tipo di tecnologia potrebbe davvero fare la differenza nei soccorsi in aree disastrate, dove spesso bisogna raggiungere luoghi troppo stretti o pericolosi per l’uomo. Ma le applicazioni non finiscono qui: i ricercatori immaginano usi anche in medicina (magari robot miniaturizzati che si adattano al corpo umano) o nel mondo della realtà virtuale, per creare interfacce tattili più sofisticate.

Insomma, questo piccolo robot è la prova che a volte le grandi rivoluzioni arrivano in formato tascabile. E no, non è fantascienza: è tecnologia reale, già testata, e pubblicata su Nature Machine Intelligence.