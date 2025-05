Apple iPad con chip A16 quasi REGALATO su Amazon: è una follia

In questi giorni di metà Maggio potete pensare di acquistare un Apple iPad con un prezzo di vendita tutt’altro che impegnativo, in particolare stiamo parlando della nuova generazione, quella per intenderci che include al proprio interno il processore, o chip A16, integrando allo stesso tempo un display Liquid Retina da 11 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione elevata, con dettagli precisi ed una nitidezza superiore al normale. Lo sconto applicato su Amazon è davvero uno dei migliori, sempre considerando la recente pubblicazione del prodotto stesso.

Disponibile ufficialmente in tre tagli di memoria e quattro colorazioni, il prodotto non presenta possibilità di espandere la ROM, di conseguenza è bene prestare attenzione a ciò che andrete a scegliere in fase di acquisto. Le sue dimensioni sono relativamente contenute, raggiungendo per la precisione 179,5 x 248,6 x 7 millimetri di spessore, per un peso di 477 grammi; l’altra grande caratteristica da tenere bene in considerazione riguarda la possibilità di connessione, il consumatore può scegliere tra solo WiFi o WiFi + Cellular, nel secondo caso è possibile sfruttare SIM o eSIM per collegarsi alla rete in mobilità, cosa impossibile invece con il modello solo WiFi.

Apple iPad: una promozione davvero assurda oggi

Volete l’ultimo iPad lanciato sul mercato ma non siete disposti a spendere troppo denaro per il suo acquisto? allora potete fare affidamento sulla versione base del dispositivo dell’azienda di Cupertino, un prodotto comunque completo in termini di funzionalità e di performance, che oggi viene a costare all’incirca 369 euro, contro un listino comunque di 409 euro. Lo potete ordinare subito a questo link.

Il dispositivo è disponibile all’acquisto in quattro colorazioni differenti, tutte in vendita esattamente allo stesso identico prezzo.