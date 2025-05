Nuova promo Vodafone: 100 Giga, 5G e zero costi di attivazione!

Se sei tra quelli che stanno pensando di cambiare operatore – magari perché stai iniziando a sentire un po’ stretti i Giga, o perché la copertura non ti convince più – potresti dare un’occhiata all’ultima proposta di Vodafone, pensata proprio per chi arriva da Iliad, PosteMobile o uno dei tanti operatori virtuali.

Cambio operatore? Vodafone propone 5G low-cost per ex-MVNO

Il cuore dell’offerta? 100 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati e un prezzo che resta bello basso: 6,99 euro al mese. Non male, vero? E se ti muovi online (oppure se lasci che ti richiamino loro), la SIM te la spediscono gratis e senza costi di attivazione.

Certo, per navigare in 5G ci vuole uno smartphone compatibile e bisogna trovarsi in una delle zone coperte dalla rete Vodafone 5G (che comunque si sta allargando a vista d’occhio). Ma anche in 4G, parliamo comunque di una connessione solida e veloce.

Un’altra cosa comoda: anche quando viaggi nei Paesi dell’Unione Europea, puoi continuare a usare una parte del tuo pacchetto – 8,8 Giga per la precisione – senza sorprese in fattura.

E i minuti e gli SMS? Quelli sono illimitati, ma attenzione: come sempre, c’è una piccola nota sull’uso “corretto” del servizio. Niente di complicato – in pratica, se usi la SIM per chiamare e mandare messaggi in modo normale, senza farci sopra un call center personale, sei a posto.

Una nota importante: l’offerta è riservata solo a chi passa a Vodafone da operatori specifici, tra cui Iliad, Coop Voce, PosteMobile e tanti altri MVNO. Se sei con TIM o WindTre, ad esempio, questa promo non è disponibile (ma Vodafone ha comunque altre soluzioni).

Infine, il piano base è Vodafone 25 New, che include tutti i servizi “di contorno” tipo la segreteria, i messaggi di “ti ho cercato” e altre chicche utili.

Insomma, se stai cercando una soluzione conveniente, con tanti Giga e una rete affidabile, questa potrebbe essere l’occasione giusta per fare il salto. Vale la pena pensarci, magari mentre controlli quanti dati ti sono rimasti oggi.