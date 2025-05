Tiscali, nuove promo SHOCK con fino a 250 giga

A partire dalla giornata di oggi 14 maggio 2025 l’operatore telefonico virtuale Tiscali Mobile ha aggiornato il suo catalogo con alcune offerte di rete mobile di rilievo. Si tratta nello specifico di tre nuove offerte note con il nome di Tiscali Mobile 150, Tiscali Mobile 200 e Tiscali Mobile 250 5G. Come è facile capire, tutte e tre le new entry arrivano ad includere ogni mese una enorme quantità di traffico dati, per navigare davvero ogni mese senza alcun pensiero di sorta. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

Tiscali Mobile, arrivano tre nuove offerte low cost con tanti giga per navigare in internet

L’operatore telefonico virtuale Tiscali Mobile ha da poco aggiornato il suo catalogo con alcune offerte strepitose. Come già accennato in apertura, gli utenti interessati a passare all’operatore potranno attivare a partire dalla giornata di oggi 14 maggio 2025 una delle tre nuove offerte mobile da poco presentate. La prima di queste è la nuova Tiscali Mobile 150. Quest’ultima comprende ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G .

Il bundle dell’offerta comprende poi fino a 100 sms da inviare verso tutti e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il suo costo per il rinnovo mensile è pari a soli 6,99 euro al mese. La seconda offerta proposta dall’operatore virtuale è quella denominata Tiscali Mobile 200. In questo caso, gli utenti che la attiveranno potranno usufruire ogni mese di una quantità ancora più grande di traffico dati, pari nello specifico a 200 GB. Questi sono validi per navigare sempre con connettività 4G.

Anche qui il bundle comprende poi 100 sms e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri. Gli utenti dovranno sostenere per questa offerta un costo pari a 8,99 euro al mese. La terza ed ultima offerta proposta dall’operatore virtuale in queste ore è quella denominata Tiscali Mobile 250 5G. Si tratta forse dell’offerta più interessante proposta dall’operatore. Nello specifico, il suo bundle include ogni mese fino a 250 GB di traffico dati validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Come le precedenti, anche questa offerta include minuti senza limiti e 100 sms verso tutti. Il costo per il suo rinnovo mensile sarà pari a 9,99 euro.