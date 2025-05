Google, Play Store: cambiano le notifiche di download, ecco cosa significa

Google sta preparando un aggiornamento per il Play Store, concentrato sulle notifiche di download delle app. La novità, scoperta da Android Authority nella versione 46.1.37-31 del Play Store, introduce un sistema di notifica più chiaro e funzionale, anche se al momento non è ancora disponibile per tutti gli utenti.

Come cambiano le notifiche di download su Google Play Store

Nella nuova versione del Play Store, le notifiche di download appaiono in modo più visibile e dettagliato. Ogni volta che si scarica un’app o un gioco, la notifica mostra:

L’ icona dell’app o del gioco sulla sinistra, circondata da una barra di avanzamento circolare;

Il nome dell’app , le dimensioni del pacchetto e la percentuale di download completata ;

Un pulsante “Apri” sulla destra, che consente di accedere all’app non appena l’installazione è completata.

La nuova notifica permette di visualizzare fino a tre download simultanei, inclusi quelli già completati. Questa soluzione rende più facile monitorare lo stato delle app in fase di installazione.

Un’opzione per una visione completa dei download

Un altro dettaglio interessante è l’opzione “Vedi altro”, che dovrebbe consentire agli utenti di accedere a una schermata del Download Manager del Play Store, dove sarà possibile visualizzare tutti i download in corso o completati. Tuttavia, al momento questa funzione sembra non essere ancora attiva, e potrebbe essere completata solo nelle prossime versioni.

Problemi nella versione attuale: ancora in sviluppo

Essendo una funzione in fase di test, la nuova notifica presenta alcuni problemi. Ad esempio, il pulsante “Apri” appare anche quando il download non è terminato, e in alcuni casi viene mostrato il messaggio “0% di 0 MB” al termine dell’installazione.

Si tratta di chiari segni che Google sta ancora lavorando per perfezionare questa novità. Probabilmente nelle prossime settimane vedremo un aggiornamento che correggerà questi bug e renderà la nuova gestione delle notifiche di download stabile e disponibile per tutti.

Perché queste novità sono importanti

Le notifiche di download sono una parte fondamentale dell’esperienza utente sul Play Store, e Google sembra intenzionata a renderle più chiare e pratiche. Tutto ciò andrebbe a garantire sicuramente tanta chiarezza in più agli utenti che potranno eventualmente godere di un controllo superiore durante ogni installazione di qualsiasi contenuto.