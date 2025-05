Yamaha Tracert 7 2025: più sport, più potenza per viaggiare

La nuova Yamaha Tracert 7 2025 si presenta con un carattere più definito. Il suo motore CP2 da 690 cc EURO 5+ eroga 73 cavalli a 8.750 giri/min e 68 Nm di coppia a 6.500 giri/min, regalando una risposta pronta ed emozionante. L’introduzione dell’acceleratore ride-by-wire segna un grosso cambiamento per riuscire a regalare una guida più precisa. La frizione antisaltellamento riduce la fatica e migliora il controllo in ogni condizione. La moto propone tre modalità di guida attraverso il sistema YRC: Sport, Street e una mappa Custom personalizzabile tramite il display TFT o l’app MyRide. Immancabile il Cruise Control, ora di serie.

La Yamaha è pronta per affrontare ogni curva

La Yamaha Tracert 7 2025 sarà disponibile da luglio a 9.999 euro, mentre la versione GT partirà da 11.499 euro. La sportività della nuova Yamaha Tracert si esprime anche nel telaio, che è stato ridisegnato per aumentare la rigidità torsionale e longitudinale. Il nuovo forcellone, allungato di 40 mm, migliora la stabilità nei tratti veloci. Una forcella a steli rovesciati da 41 mm, regolabile in 18 livelli, permette una messa a punto minuziosa. Le pinze freno radiali assicurano una frenata più decisa, mentre i cerchi alleggeriti e le gomme Michelin Pilot Road 6 GT completano il pacchetto dinamico.

L’ergonomia della Yamaha è stata affinata nei minimi dettagli. La posizione di guida risulta più naturale, ideale anche per viaggi lunghi. La sella in due pezzi, con sezione pilota regolabile, migliora il sostegno. Sulla Tracer 7 GT, la sella offre imbottitura più spessa e una superficie più ampia. La sella del passeggero è stata allungata di 40 mm. Il serbatoio da 18 litri estende l’autonomia, mentre il parabrezza regolabile di 90 mm protegge meglio dal vento. Le manopole riscaldate con tre livelli di temperatura trasformano anche i percorsi più freddi in esperienze memorabili. A bordo c’è un nuovo display TFT da 5″ a colori, con connettività smartphone e navigazione Garmin StreetCross. Presente anche una porta USB-C, mentre una seconda è disponibile come optional. Il peso? 203 kg per la Yamaha Tracert standard, 212 kg per la GT.