WhatsApp: esistono 3 funzioni segrete che possono sbalordirvi

Risulterebbe semplice dare uno sguardo a WhatsApp e capire tutte le sue funzionalità in quanto ormai sono più che note a tutti. In realtà ce ne sono alcune che diversi utenti ancora devono imparare e che potrebbero servire per svariati scopi durante la giornata, che siano ricreativi o lavorativi.

Allo stesso tempo bisogna tenere conto anche del fatto che ci sono delle applicazioni esterne di terze parti che pian piano hanno preso piede in tutto il mondo e soprattutto in Italia negli ultimi tempi. Queste vengono utilizzate con lo scopo di arrivare laddove WhatsApp non permette, ovvero in ambiti che l’applicazione di messaggistica ha sempre combattuto. Bisogna infatti affidarsi proprio ad app esterne per conoscere queste funzionalità, le quali sono tutte gratuite e anche legali.

WhatsApp: ecco quali sono le tre funzioni che tutti dovrebbero conoscere

Qualcuno ricorderà sicuramente che esistevano delle applicazioni in grado di spiare le persone su WhatsApp riuscendo addirittura a conoscere il contenuto di ogni conversazione. Ad oggi tutto questo non è più possibile grazie ad una grande attività di WhatsApp negli anni che è stata in grado di ripulire tutto, ma esiste una piattaforma esterna che può arrivare a quelli che sono i movimenti giornalieri di un contatto.

Con Whats Tracker un utente può infatti ricevere una notifica istantanea quando il suo partner o chiunque altro entra o esce da WhatsApp. Alla fine della giornata inoltre ci sarà anche un report che, appunto, riporterà tutti gli orari di entrata e di uscita.

L’altra applicazione esterna si chiama invece Unseen ed è una soluzione utilissima per chi vuole leggere i messaggi di WhatsApp senza dover risultare online e senza aggiornare il suo ultimo accesso. Ricordate però che non è possibile rispondere.

Infine ecco WAMR, l’app perfetta per recuperare un contenuto cancellato appositamente in una chat con altri utenti.