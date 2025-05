Samsung, One UI 8 permetterà di nascondere le immagini private

Samsung si prepara a lanciare la One UI 8, e tra le novità in arrivo spicca una nuova funzione per proteggere immagini e video privati direttamente nell’app Galleria. Questa novità, emersa grazie a un leak su X (ex Twitter), potrebbe semplificare la gestione dei contenuti sensibili sugli smartphone Galaxy.

Album Privati: una nuova opzione per la privacy

La nuova funzione, almeno secondo quanto trapelato in queste ore, si chiamerà Album Privati. Questa consentirà di disporre di uno spazio lontano da occhi indiscreti all’interno della galleria, dove l’utente potrà archiviare i suoi video e le sue immagini in maniera molto più intuitiva rispetto a quello che permette ora Cartella Sicura.

Il nuovo metodo sfrutterà l’API Spazio Privato di Android, introdotta con Android 15, semplificando la gestione dei contenuti privati senza duplicarli. Questa scelta potrebbe migliorare l’esperienza utente, mantenendo al tempo stesso un alto livello di sicurezza.

Meno spazio occupato, più sicurezza

Il vantaggio principale di questa soluzione è che non sarà necessario creare copie separate delle immagini, riducendo l’impatto sullo spazio di archiviazione. Tutto sarà quindi gestibile in maniera molto più semplice, e peraltro senza dover per forza di cose fare un passaggio in Cartella Sicura.

Al momento non si sa se per accedere agli Album Privati serviranno delle password o altri metodi di autenticazione.

La richiesta di maggiore protezione per le app

Oltre alla funzione Album Privati, la comunità continua a chiedere a Samsung di introdurre una funzione di blocco delle app con PIN, password o impronta digitale. Questa possibilità era già attesa con la One UI 7, ma non è mai stata implementata.

Se Samsung dovesse introdurre entrambe le funzioni con la One UI 8, offrirebbe un significativo passo avanti per la privacy degli utenti. La protezione dei contenuti sensibili è un tema sempre più importante, e l’azienda sembra voler rispondere con soluzioni pratiche e integrate.

Resta da vedere se queste novità saranno confermate nella versione finale di One UI 8, ma le aspettative degli utenti sono già molto alte.