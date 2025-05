Samsung Galaxy S25 Edge: il lancio mondiale potrebbe essere più vicino del previsto

Il Galaxy S25 Edge, nuovo dispositivo premium firmato Samsung, è apparso inaspettatamente in preordine su Argos, uno dei più importanti rivenditori britannici. Una presenza sorprendente, considerando che l’azienda aveva annunciato il lancio iniziale solo per Corea del Sud e Cina. La pagina, rimasta online per ore, ha mostrato immagini dettagliate del prodotto e una scheda tecnica completa. Nessuna indicazione chiara sulla data di uscita, ma il prezzo è già visibile, ovvero 1305€ circa. Un costo superiore rispetto al GalaxyS25 Plus, che sembra confermare la sua posizione intermedia tra il modello base e la variante Ultra.

Galaxy S25 Edge: potenza e stile, ma l’autonomia fa discutere

Il design è senza dubbio il suo tratto più caratterizzante. Lo smartphone si presenta infatti estremamente sottile, elegante, con materiali ricercati come vetro ceramico e titanio. Il Galaxy S25 Edge punta quindi a un’esperienza estetica raffinata insieme a specifiche tecniche di alto livello. L’interesse suscitato dalla comparsa anticipata nel Regno Unito potrebbe spingere Samsung ad anticipare la sua distribuzione. Al momento, però, l’azienda non ha commentato ufficialmente l’accaduto. L’evento di lancio è previsto per il 13 maggio, ma la disponibilità nei negozi potrebbe slittare oltre quella data.

Il cuore del dispositivo è lo Snapdragon 8 Elite, chip sviluppato in esclusiva per la serie Galaxy, con una velocità massima di 4,47GHz. Il display è un Dynamic AMOLED 2X da 6,7” con risoluzione QHD+ e una fre di aggiornamento fino a 120Hz. La memoria RAM è di 12GB. Invece, l’archiviazione sarà disponibile in due versioni, 256 e 512GB. La fotocamera principale da 200MP promette prestazioni eccellenti, insieme ad un sensore grandangolare da 12MP e una camera frontale della stessa risoluzione.

Non mancano però alcune critiche. In quanto la batteria da 3.900mAh è considerata da molti insufficiente per un dispositivo di fascia alta. Anche la ricarica, limitata a 25W, ha sollevato perplessità tra gli utenti, che si aspettavano prestazioni superiori su questo fronte. Le reazioni online sono state quindi contrastanti. Tra entusiasmo per il design e delusione per alcune scelte tecniche. Nonostante ciò, l’interesse resta alto e il dibattito acceso. Insomma, il Galaxy S25 Edge sembra destinato a far parlare di sé ancora a lungo.